El momento de gloria estaba en la mesa de Chicharito Hernández. Un penal a poco del final que podría haber significado el boleto a la semifinal para Chivas en cancha de Cruz Azul; Javier lo tenía todo para ser el gran héroe de la noche cuando Luis Romo le dio la pelota, pero el delantero la mandó a la tribuna y en el que pudo haber sido su último partido con Guadalajara, se fue como villano.

La temporada de Chicharito en Chivas estuvo marcado por muchas cosas que no tuvieron que ver con lo deportivo y el penal en Ciudad Universitaria pudo significar enterrar toda esa polémica, pero no fue así. Hernández pateó desde el manchón de penal sin ver el arco defendido por Gudiño, tampoco vio el balón hasta que fue a dar a la tribuna que no daba crédito a lo que había sucedido.

Es un secreto a voces que no habrá una renovación de contrato de Chicharito con Chivas, así que esta pudo haber sido la última noche de su carrera con la camiseta rojiblanca puesta y lejos de irse como la leyenda que llevó al Rebaño a la siguiente ronda, lo hará como el principal responsable de quedarse en la orilla cuando tenían todo para avanzar.

Milito defendió a Chicharito

Pese a lo sucedido con Chicharito y lo importante que era el penal que falló, el técnico de Chivas, Gabriel Milito, defendió a su jugador, a quien vio con la jerarquía suficiente para cobrar una jugada de tanta relevancia en un momento importante.

“Si hay alguien que tiene la experiencia y recorrido para asumir la responsabilidad de patear un penal es Javier (Hernández), es incuestionable para mí. Los penales los erra el que patea. Con toda su buena voluntad y jerarquía me pareció era el indicado para patear un penal crucial”, dijo Milito sobre la falla de Chicharito.

En ese mismo tenor, los compañeros de Chicharito lo respaldaron pese a la falla que, en gran medida, les costó la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025.

Los números de Chicharito en Chivas

El torneo Apertura 2025 de Chivas fue muy pobre para Chicharito Hernández, quien, entre lesiones y baja de juego, se la pasó más en la banca que en el terreno de juego, muestra de ello es que solamente jugó cinco partidos y anotó un gol. Números que reflejan lo que ha sido su segundo paso por Guadalajara en líneas generales.

27 partidos, tres goles y una asistencia, esos son los números de Chicharito en su segunda etapa con Chivas, mismos que dejan un mal sabor en la afición de un equipo que veía en él al estandarte para romper una sequía que cada vez se acerca más a los 10 años sin título de liga.

Así, se termina el paso de Chicharito Hernández con Chivas en una noche que bien podría ser una de las más oscuras de su carrera.