FC Barcelona vs Celta de Vigo se midieron en la Jornada 33 de LaLiga, con el objetivo del equipo culé de acercarse al título de la competencia española.

El FC Barcelona no falló en los pronósticos y salió con el triunfo de su cancha, 1-0 ante Celta de Vigo.

Marcador final: FC Barcelona 1-0 Celta de Vigo | Jornada 33 de LaLiga

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona vs Celta de Vigo en la Jornada 33 de LaLiga?

El Camp Nou vivió un partido con dominio del FC Barcelona, en el que tomó una ventaja sobre Celta de Vigo, poco antes de terminar el primer tiempo.

Así fue el gol del partido FC Barcelona vs Celta de Vigo:

Minuto 40: Lamine Yamal abrió el marcador a favor del FC Barcelona vs Celta de Vigo, por medio de la vía del penalti.

El partido se detuvo varios minutos por percance en las gradas del Camp Nou

El FC Barcelona vs Celta de Vigo se detuvo al minuto 40, durante más de 15 minutos para asistir a una persona en la grada del Camp Nou.

Los médicos del Barcelona salieron corriendo hacia la grada y el árbitro, Munuera Montero, detuvo el encuentro.

Lamine Yamal tirado en el césped y rodeado por sus compañeros del Barcelona tras lesionarse en el partido contra Celta. (Joan Monfort / AP)

Lamine Yamal salió lesionado tras anotar

A la par del percance en la grada, en la cancha, Lamine Yamal se lesionó mientras convertía el gol del FC Barcelona ante el Celta de Vigo.

Tras anotar el 1-0, Yamal miró hacia el banquillo e indicó que estaba lesionado.

El delantero se dejó caer al suelo del estadio Nou Camp cuando sus compañeros llegaron para celebrar.

Lamien salió del campo y habló con el entrenador Hansi Flick, antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios.

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga tras la Jornada 33?

El FC Barcelona llegó a 82 puntos como líder de LaLiga, 9 puntos arriba del Real Madrid, que ganó al Alavés en su partido de la Jornada 33.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona volverá a jugar el sábado 25 de abril en LaLiga, visitando la cancha del Getafe.

El título de LaLiga está cerca de concretarse a favor del FC Barcelona, que espera llegar al partido ante Real Madrid con la corona en su poder.

FC Barcelona vs Real Madrid jugarán en la Jornada 35 de LaLiga, el próximo 10 de mayo de 2026