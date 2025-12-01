Chicharito Hernández tuvo en sus pies la posibilidad de vestirse de héroe y llevar a Chivas a semifinales, pero falló el penal. Su error causó miles de críticas en redes sociales, desde aficionados, periodistas, hasta una figura histórica del Rebaño reventaron al delantero mexicano.

En una jugada que parecía de trámite para que eliminaran a Cruz Azul y tomaran el boleto a semifinales, todo se derrumbó, pues Chicharito Hernández falló y hasta un “pinche abuelo” de una figura histórica de Chivas le tocó.

La figura de Chivas subió la publicación y tardó apenas unos minutos en borrarla, pero los usuarios hicieron lo suyo y rescataron el posteo con capturas de pantalla que ya circulan con éxito.

Esta solo fue una de las tantas críticas que Javier Hernández ha recibido en el que apunta a ser el cierre de su carrera.

Rubí Soto, exjugadora de Chivas, reventó a Chicharito Hernández y lo llamó: “Pinche abuelo”

Rubí Soto, otrora jugadora de Chivas y una de las máximas goleadoras del equipo femenil, reventó a Chicharito Hernández tan pronto el delantero falló el penal que pondría al Rebaño en las Semifinales del Apertura 2025.

La delantera mexicana escribió a través de su cuenta de X “pinche abuelo” en referencia a Chicharito. Sin embargo, no tardó en borrar la publicación.

En redes sociales rescataron la captura de pantalla y por ende la evidencia del insulto de una de las grandes figuras de Chivas a Hernández.

Rubí Soto reventó a Chicharito. (Montserrat Téllez)

¿Chicharito Hernández se retira de las canchas?

Desde hace meses se habló de que el Apertura 2025 sería el último torneo de Chicharito Hernández con Chivas. El mexicano tuvo la oportunidad de despedirse por la puerta grande y marcar el penal que pondría al Rebaño en semifinales, pero falló y le dio el pase a Cruz Azul.

Ahora, la gran pregunta es: ¿Qué sigue para Chicharito Hernández? La opción más viable parece ser el retiro, pues el nivel del tapatío va en picada y es difícil pensar que pueda recuperarse.

Hernández habría sentenciado su carrera tras fallar el penal con Chivas y todo indica que el siguiente paso será el retiro de las canchas.