Chivas dio a conocer este lunes se dio a conocer la convocatoria para el partido de la Jornada 10 contra Necaxa y una de las sorpresas fue la ausencia de Chicharito Hernández dentro de los jugadores que aparecen en la lista.

A pesar de los polémicos videos que sigue publicando en sus redes sociales, Chicharito Hernández ya estaba siendo tomado en cuenta con Chivas, pero no estará disponible para el juego ante Necaxa.

Debido a los problemas físicos que viene presentando, sus polémicas fuera de la cancha y el bajo rendimiento que ha tenido cuando le toca jugar, Javier Hernández parece estar más cerca del retiro que de volver a brillar con el Rebaño Sagrado.

¿Qué le pasó a Chicharito Hernández? No está en la convocatoria de Chivas para el partido contra Necaxa

A través de sus redes sociales, Chivas compartió la lista de convocados para el partido contra Necaxa y Chicharito Hernández brilla por su ausencia, pues los únicos delanteros convocados son Alan Pulido, Teun Wilke y Armando González.

Sin embargo, en el comunicado Chivas dio a conocer que el motivo por el que Chicharito Hernández no entró en la convocatoria fue porque presentó, de nueva cuenta, un problema físico.

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que ya se retire (Luis Fernando Toris / Mexsport)

“Durante el partido ante Toluca, Javier Hernández recibió un golpe y tras la valoración médica se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos…”, se lee en el comunicado del conjunto tapatío.

Chicharito Hernández no es la única baja de Chivas para enfrentar a Necaxa

Además de la baja de Chicharito Hernández por haber sufrido un golpe en el partido contra Toluca, Chivas también confirmó que no contratará con varias figuras para el partido ante Necaxa.

Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre tampoco estarán disponibles para Gabriel Milito debido a que continuarán con su rehabilitación física por las lesiones que sufrieron.

Además, Hugo Camberos y Yael Padilla tampoco estarán disponibles para Chivas debido a que forman parte del plantel de la Selección Mexicana Sub-20 que está por competir en el Mundial Sub-20 en Chile.