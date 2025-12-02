Las Chivas terminaron su año el pasado fin de semana luego de que Cruz Azul los eliminara en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que el Rebaño Sagrado ya piensa en el próximo torneo, pues va por 6 refuerzos para el Clausura 2026.

Luego de dos torneos consecutivos sin acceder a los cuartos de final, Chivas volvió a la Liguilla de la mano de su DT Gabriel Milito con quien solo ganaron un partido en las primeras ocho jornadas e incluso llegaron a compartir puntos con el último lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

El punto de inflexión llegó después de vencer al América en el Clásico Nacional, ya que rompieron una sequía sin triunfos y a partir de ahí sumaron 21 puntos de 24 posibles en las últimas ocho jornadas del torneo.

Limpia en Chivas: Gabriel Milito va por 6 refuerzos para el Rebaño; estás serían las bajas

La llegada de Gabriel Milito a Chivas demostró un impacto inmediato en el estilo de juego y poco después los resultados llegaron, por lo que ya hay un respaldo por parte de la afición y la directiva rojiblanca.

Ahora, tras terminar su participación en el Apertura 2025, Chivas aprovechará el mercado de fichajes de invierno para reforzar varias zonas dentro de la plantilla y pelear por el título del Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con varios reportes, Gabriel Milito buscará al menos seis refuerzos para el Rebaño Sagrado, entre los que se encuentra un defensa central, un lateral izquierdo y derecho, un volante central, un volante mixto y uno o dos delanteros.

🚨 Gabriel Milito buscará al menos SEIS REFUERZOS para #Chivas 2026:



🛡️Un defensor central, ya que Gilberto Sepúlveda y Raúl Martínez son prescindibles.



⚔️ Un lateral izquierdo, interesa nuevamente Francisco Venegas, sin tanto rodaje en Querétaro.



⚔️ Un lateral derecho en… pic.twitter.com/IMvF8VtakQ — Fidel Rashfordista (@Fidelsnap) December 1, 2025

¿Cuáles serían las posibles bajas de Chivas para el Clausura 2026?

Chivas no solo buscaría reforzar su plantilla, pues varios jugadores también les darían salida de cara al próximo torneo Clausura 2026.

Chicharito es uno de ellos debido a que termina contrato y no renovará con Chivas. A él se le sumarían otros futbolistas que no tuvieron muchos minutos como Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas y Raúl Martínez.