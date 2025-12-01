Chicharito demostró una vez más que ya no tiene nada que hacer en Chivas, pues en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, pasó de la luz a la oscuridad en cuestión de meses y ahora al errar el penal ante Cruz Azul quedó más que claro.

Chicharito volvió a Chivas para defender una vez más la camiseta de sus amores con la corona de “leyenda” bien puesta, sin embargo, el propio Javier Hernández hizo todo lo posible para poner en duda su figura de ídolo en el conjunto rojiblanco.

Desde su regreso a Chivas en enero 2024, Chicharito no ha podido consolidarse con el Rebaño Sagrado, razón por la que apenas ha disputado 35 partidos en dos años, una marca impensable al momento de gestionar de nueva cuenta su fichaje.

Ni siquiera una disculpa: Así fue la reacción de Chicharito en el vestuario de Chivas

Chicharito parece que ya no tiene nada que demostrar con Chivas, pues luego de fallar el penal contra Cruz Azul pasó de ser héroe a villano manchando su brillante primera etapa con el club rojiblanco.

Luego de finalizar el partido, se reveló que Chicharito no la estaba pasando nada bien por lo que representaba la anotación y de acuerdo con el periodista Miguel Ángel Arizpe, el jugador mexicano no se disculpó y mucho menos mostró su sentir con sus compañeros.

“Mostró serenidad, que en el vestidor en CU no se dobló, que no lloró, que no ofreció disculpas, que no demostró que falló, pero, sé que está coucheado, sé que está preparado para no mostrar lo que siente, pero somos hombres y somos futbolistas y se lo estaba llevando la ve… Tiene sentimientos, y aunque no los demostró (en el vestuario), sé que estaba derrotado. Se va como el villano”, reveló la fuente sobre Chicharito.

¿Chicharito se irá por la puerta de atrás en Chivas?

El futbol da muchas oportunidades y Chicharito desaprovechó la última que tenía, pues pudo haber hecho olvidar su segunda etapa oscura desde el manchón penal dándole el boleto a semifinales a las Chivas.

Ahora, tras la eliminación de Chivas, Chicharito prácticamente cerró su ciclo con el Guadalajara debido a que no renovará contrato y se habla de que su futuro está en la MLS.