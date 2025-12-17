Javier “Chicharito” Hernández concluyó de manera oficial su segundo ciclo en Chivas tras la eliminación del equipo del Apertura 2025 en un encuentro con el Cruz Azul en cuartos de final.

Para muchos, el legado de Chicharito terminó en lo más bajo tras errar un penal decisivo que terminó por asegurar el pase de la Máquina a semifinales.

Pero para Marion Reimers el regreso del futbolista al equipo estuvo marcado por una falta de humildad y concentración.

La crítica de Marion Reimers al legado de Chicharito Hernández en Chivas

Marion Reimers se lanzó contra el rendimiento deportivo de Chicharito Hernández y su “falta de humildad” tras el penal fallado contra Cruz Azul.

De acuerdo con la periodista, estos son aspectos que mancharon de por vida el legado del futbolista, y más siendo esta la forma en la que salió del equipo.

De acuerdo con Marion Reimers, el primer error de Chicharito fue regresar a Chivas generando fuertes expectativas al equipo y sus fans.

Por un lado, esto fue lo que calificó como falta de humildad por parte del futbolista, considerando que no fue la actitud correcta para regresar al equipo que “lo hizo grande”.

“Él generó esas expectativas. Él le dijo a la gente de Chivas ‘vamos a volver a traer este equipo’, esa expectativa la generaste tú, corazón”. Marion Reimers

La periodista consideró que de haber regresado al equipo con cierta humildad y vulnerabilidad, le habría permitido a Chicharito conectar con la gente.

Lo que, a sus vez, le habría garantizado un retiro desde lo más alto del deporte y la afición, de manera digna.

En un segundo punto, Marion Reimers recordó el escándalo que generó Chicharito con sus comentarios en torno a los roles de género.

Este, según la periodista, fue el segundo error que Chicharito habría cometido en su segunda vuelta por las Chivas.

Ya que para Reimers es importante que los futbolistas como Chicharito Hernández, y más en la actualidad mediática de redes sociales, tengan un manejo adecuado de su imagen y los discursos que emiten.