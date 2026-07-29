Ante las disculpas que la Liga Nacional de Guatemala compartió por luego de lanzar comentarios racistas a la taekwondoín mexicana, Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, la actriz Regina Blandón estalló contra el sitio.

“¿Qué mam4da de disculpa es esta? ‘Si en algún momento nuestras palabras hicieron sentir mal...’ deslindándose de su responsabilidad (sic).” Regina Blandón

Así lo hizo Regina Blandón al expresar su total molestia con un comentario en el que advirtió que la cuenta de Instagram no asumió su responsabilidad por sus dichos y culpó a quienes los criticaron.

Cabe destacar que la Liga Nacional de Guatemala emitió un comunicado para disculparse por lanzar comentarios racistas a Cecilia Lee Kim, pero la nueva publicación generó más criticas en su contra.

Liga Nacional de Guatemala se disculpa con Seo Hyun Cecilia Lee Kimes (@liganacional_gt / Instagram)

Regina Blandón estalla contra Liga Nacional de Guatemala por disculpas a Cecilia Lee Kim

La polémica por los comentarios racistas que la Liga Nacional de Guatemala compartió en Instagram contra la mexicana Cecilia Lee Kim, sigue en curso.

Y es que, tras la disculpa que compartió el perfil de Instagram, usuarios de la plataforma acusan que los dichos solo refuerzan la postura racista de la cuenta.

Entre las críticas ha destacado la de la actriz Regina Blandón, quien comentó la publicación advirtiendo que la disculpa solo intenta deslindar de su responsabilidad al sitio.

“Eso es ‘no es nuestra culpa que los mexicanos se hayan ofendido por nuestras palabras’. Háganse responsables como se debe. No sean tibios ni escondan la mano” Regina Blandón

Sobre el punto, Regina Blandón acusó que el texto intenta culpar a los mexicanos que se sintieron ofendidos por las palabras, por lo que exigió que se hagan responsables como se debe.

En ese sentido y al rechazar que sus comentarios se hayan sacado de contexto, sentenció que con la disculpa solo se evidencia que sí son racistas, por lo que sugirió borrar la cuenta.

Regina Blandón critica disculpas tras comentarios racistas a Cecilia Lee Kim (Instagram)

Liga Nacional de Guatemala intentó disculparse por racismo contra Cecilia Lee Kim

El 25 de julio, la mexicana Seo Hyun Cecilia Lee Kimes obtuvo la medalla de plata en la final de taekwondo poomsae de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras caer ante la guatemalteca Alejandra Higueros.

Tras el resultado, una cuenta de Instagram que se autodenomina como perfil de la Liga Nacional de Guatemala, compartió una publicación en la que celebró la victoria de Higueros.

Sin embargo, en el post hizo varios pronunciamientos con tono racista en contra de Cecilia Lee Kim, pues se refirió a la mexicana como “surcoreana” debido a sus rasgos físicos.

Incluso, entrecomilló la nacionalidad mexicana de la atleta nacida en Monterrey, Nuevo León, por lo que usuarios de Instagram y la propia Cecilia Lee Kim arremetieron contra la página.

En medio de las críticas, “liganacional_gt” compartió un comunicado para disculparse, sin embargo, el perfil volvió a ser centro de críticas por no asumir su error y continuar con el tono racista.

En el texto advirtió que “muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real”, y señalado que la deportista es “tan mexicana como el Águila Real”.