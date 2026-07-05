Belinda de 36 años de edad, y Danna hicieron su primer video juntas en el marco del partido de México vs Inglaterra hoy 5 de julio de 2026, en el Estadio Banorte de la CDMX.

Sin embargo, la apuesta que Belinda y Danna de 31 años de edad, hicieron por México acompañada del famoso ¿Y si sí? ha llevado a creer que el mensaje sería por el lanzamiento de su canción, más que por el partido contra Inglaterra.

Belinda y Danna cuestionan ¿y si sí? por el partido México vs Inglaterra

Belinda y Danna se mostraron juntas en un video con el jersey de la Selección de México a horas del partido contra Inglaterra hoy.

Sin embargo, no se trató de un simple video de ambas mostrando el orgullo por México, pues las cantantes de pop pronunciaron el famoso ¿y si sí? ante el deseo de ver al país campeón del Mundial 2026.

A ello se le sumó que Belinda menciona su frase más famosa “ganando como siempre” y Danna apostó por el partido contra Inglaterra diciendo “¡Hoy ganamos México!”.

Hasta el momento, el video de Belinda y Danna tiene 11.5 millones de reproducciones en Instagram, a cuatro horas de su publicación.

Video de Belinda y Danna por México tendría detrás el lanzamiento de su canción

El que Belinda y Danna hayan compartido un video apostando por México en su partido contra Inglaterra, ha llamado la atención pero más allá del apoyo en el Mundial 2026.

Además de que las cantantes colocaron ¡A que sí! en la descripción de su video, también llamó la atención que Danna dijo “ya estamos listas”, para luego decir las dos “a que sí”.

Por ello, se cree que el video de Danna y Belinda estaría enfocado a que hoy lanzarán su canción que podría llamarse “¡A que sí!” y que podría estrenarse después del partido de México vs Inglaterra, pues además fue en octubre de 2025 que confirmaron vendría su colaboración.