Rumbo al México vs Inglaterra, la música de Juan Gabriel ha despegado en Spotify, plataforma a la que recurren millones de personas para ambientar la fiesta nacional derivada del Mundial 2026.

“Hasta Que Te Conocí – En Vivo, desde Bellas Artes”, de Juan Gabriel, es el tema más escuchado en esta justa deportiva en la que la Selección Mexicana brilla.

De acuerdo con datos de la plataforma, el tema presentó un aumento en sus reproducciones del 258% en México y del 211% en Estados Unidos.

El cambio se debe a que hinchas mexicanos musicalizan sus videos y publicaciones en redes sociales con “Hasta que te conocí”, mismas que se han viralizado en el país e incluso han llegado a Estados Unidos.

La variación ha sido notoria en los partidos:

México vs Sudáfrica

México vs Chequia

México vs Corea del Sur

México vs y Ecuador

Música de Juan Gabriel, lo más escuchado este Mundial 2026

“Hasta que te conocí” no es el único tema de Juan Gabriel que suena por lo alto. El catálogo completo del fallecido cantante registra un incremento en reproducciones.

Entre los temas más escuchados se encuentran:

Así Fue. Reproducciones aumentaron un 40% tras el tercer partido de la Selección Mexicana frente a Chequia

Hasta que te conocí. Reproducciones aumentaron un 20% tras los encuentros protagonizados por México

Actualmente, la música de Juan Gabriel en Spotify suma más de 14.1 millones de oyentes mensuales y 11.6 millones de seguidores.

Los lugares donde escuchan más música de Juan Gabriel, son:

Ciudad de México

Puebla

Guadalajara

Santiago de Chile

Bogotá

Cabe mencionar que ninguna canción del Divo de Juárez forma parte del álbum oficial del Mundial 2026; aún así, mexicanos han hecho de “Hasta que te conocí” un himno no oficial.