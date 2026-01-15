En los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid visitó al Albacete en el que pintaba como un partido de trámite, pero el equipo de segunda división eliminó al gigante de la capital de España.

En el primer partido de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico del Real Madrid, sufrió una de las eliminaciones más bochornosas en la historia reciente del equipo, pues el Albacete que pelea por no descender a tercera división los dejó fuera de la Copa del Rey.

Además, en esta hazaña conseguida por el equipo de la categoría de plata tuvo tintes mexicanos, pues un futbolista que incluso ya ha jugado en el Tri tuvo participación en dicho partido.

Futbolista mexicano jugó con Albacete en eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey

Jonathan Gómez, carrilero mexicoamericano de 22 años de edad, jugó con el Albacete en la histórica victoria que consiguieron contra el Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

Aunque el carrilero mexicoamericano no fue titular con el Albacete, sí ingresó de cambio en la segunda mitad del partido y estuvo en el campo cuando su equipo consiguió el boleto a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer 3-2 al Real Madrid.

ALBACETE SE LO GANA AL REAL MADRID EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO Y LO ELIMINA DE LA COPA DEL REY, ASÍ.



LOCURA TOTAL. 🤯🇪🇸 pic.twitter.com/6JFVEEfgga — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 14, 2026

Si bien Jonathan Gómez no pertenece al equipo de la segunda división del futbol español, de momento está cedido y compitiendo en LaLiga Hypermotion y se ha convertido en un titular habitual del conjunto.

¿Quién es Jonathan Gómez? El mexicano que juega en Albacete y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey

Nacido en North Richland, Estados Unidos, Jonathan Gómez es un carrilero mexicano que actualmente se encuentra cedido en el Albacete y fue parte de la victoria de su equipo sobre el Real Madrid en la Copa del Rey.

Después de formarse en la academia del FC Dallas, Jonathan Gómez ha pasado por clubes como Louisville City, Real Sociedad y el PAOK del futbol griego, quien lo cedió al Albacete de España.

Jonathan Gómez con la Selección Mexicana. (Robin Alam / Mexsport)

A pesar de que nació en territorio estadounidense, tiene la nacionalidad mexicana por parte de sus padres y aún no ha definido a qué selección representará de forma oficial a nivel mayor, aunque ha jugado amistosos y en categorías inferiores con ambas.