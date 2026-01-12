Uno de los movimientos que más dio de que hablar en el mercado invernal dentro del futbol de Europa fue la cesión de Endrick por parte de Real Madrid hacia Olympique de Lyon. Y es que el joven delantero brasileño estaba borrado por Xabi Alonso y ahora, en su debut en la Ligue 1, fue clave en la victoria de su equipo sobre Lille al anotar el gol de la victoria.

Endrick fue titular con el conjunto de Lyon y poco antes del primer tiempo, tomó una pelota que recorrió el área del conjunto local y con un remate de primera intención, mandó la pelota al fondo para devolverle a su escuadra una ventaja que ya no perdió más. El ex jugador de Real Madrid se erigió así como la figura del partido en su debut en la Ligue 1.

Para el minuto 72, Endrick salió de cambió y dejó su lugar en el campo a Adam Karabec. El atacante ya había dejado su marcan el juego y tuvo un debut que ilusiona al conjunto francés en el que jugará a préstamo lo que resta del año futbolístico con miras incluso a llegar a un nivel que lo haga estar en el radar de Carlo Ancelotti y la Selección de Brasil previo al Mundial 2026.

¿Cuánto tiempo estará Endrick con Lyon?

Es importante dejar claro que el préstamo de Endrick que Real Madrid le hizo a Lyon fue sin opción de compra y solamente por seis meses. En junio, la cesión llegará a su fin y en el verano, el brasileño tendría que reportar con los Merengues en caso de que esta vez sí tengan en consideración darle un mayor protagonismo.

La intención de Real Madrid es que Endrick tome mayor ritmo de juego y tenga fogueo en el futbol europeo a fin de que regrese más consolidado a las filas del conjunto español una vez que se termine la Copa del Mundo y se reanude la actividad de clubes a nivel internacional. Mientras tanto, el ahora delantero de Lyon dejó claro que no dejará pasar oportunidades y sacará el mayor provecho de esta etapa en Francia.

De entrada, con su gol, Endrick ayudó a que Lyon se le acercara a Lille en la tabla de posiciones de la Ligue 1 y ahora, está a solamente dos puntos de diferencia tanto del cuadro mencionado como de Marsella, que es tercer lugar de la clasificación general.

Endrick is still the greatest talent Brazil have created since Neymar.



His smell for goal is absurd, this kid will bring us a World Cup. pic.twitter.com/Cd3FnwpU3b — chris 🇧🇷 (@crsxsa) January 11, 2026

Mientras Endrick se luce en Francia, Real Madrid sufre

Endrick debutó y anotó su primer gol en Francia mientras que Real Madrid tuvo una nueva noche complicada, esta vez en la Final de la Supercopa de España en contra de Barcelona.

En partido celebrado en Arabia Saudita, el ex equipo de Endrick fue vencido por su acérrimo rival con marcador de 3-2. Así, Real Madrid volvió a perder una Final en contra de Barcelona, tal como sucedió en la Copa del Rey del año pasado.