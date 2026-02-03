Albacete vs FC Barcelona se midieron en los cuartos de final de la Copa del Rey, el cuál terminó con una victoria a favor de los blaugranas por 1-2.

El FC Barcelona de Lamine Yamal y compañía aprovecharon su racha ganadora para sellar su pase a las semifinales de la Copa del Rey y con ello, reclamar su título tras derrotar en cuartos de final al Albacete, equipo que eliminó al Real Madrid.

Cabe mencionar que el equipo de Hansi Flick venía de cosechar su cuarta victoria consecutiva de sus últimos cinco juegos, aunque eso implicó la lesión de Raphinha, quien sufrió una lesión y no estuvo para el juego contra el Albacete.

¿Cómo fueron los goles del Albacete vs FC Barcelona?

El partido Albacete vs FC Barcelona estuvo inclinado del lado de los blaugranas, quienes desde el primer tiempo supieron aprovechar el dominio en calidad de visitante.

El primer gol del FC Barcelona llegó gracias a un error en la salida del Albacete, mismo que aprovechó el club culé y que terminó en gol por parte de Lamine Yamal para poner el 1-0.

Ya para la segunda parte del juego entre Albacete y FC Barcelona, Ronald Araujo aprovechó su altura y con un remate de cabeza amplió el marcador para los de Hansi Flick, por lo que el equipo se puso 2-0.

Finalmente el descuento del Albacete apareció al minuto 86 para intentar acercarse al empate, pero gracias al dominio del club culé, los locales se quedaron con las ganas de eliminar a uno de los favoritos de la Copa del Rey.

Barcelona elimina al Albacete y avanza a semifinales de Copa del Rey. (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo es el próximo partido del FC Barcelona?

A la espera de conocer a su rival de las semifinales de la Copa del Rey, el FC Barcelona sigue con su participación en LaLiga.

El FC Barcelona se medirá al Mallorca el próximo sábado 7 de febrero en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.