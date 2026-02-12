El Atlético de Madrid goleó 4-0 al FC Barcelona en el Estadio Metropolitano y dejó al cuadro blaugrana al borde de la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey.

En apenas 14 minutos, los colchoneros ya habían marcado dos tantos, aprovechando los errores defensivos del equipo de Hansi Flick.

Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez fueron protagonistas de una noche mágica para la afición rojiblanca.

El partido de vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el 3 de marzo de 2026 en el Camp Nou.

¿Cómo fueron los goles del Atlético de Madrid vs FC Barcelona en la Copa del Rey?

El primer gol del Atlético de Madrid vs FC Barcelona fue en contra del equipo visitante, en una jugada insólita que provocó la anotación de Eric García.

La segunda anotación llegó a los 14 minutos de juego cuando Antoine Griezmann definió con un remate bajo y preciso tras una asistencia de Nahuel Molina para ampliar la ventaja.

El tercero del Atlético de Madrid ocurrió a los 33 minutos cuando Julián Álvarez asistió a Ademola Lookman, que definió dentro del área con un remate de derecha para el 3 a 0.

Justo antes de terminar el primer tiempo, Julián Álvarez también quiso ser parte de la noche mágica de los colchoneros, por lo que definió con un potente remate que desató la euforia del estadio y coronó una noche espectacular.

Atlético de Madrid golea al FC Barcelona y lo deja al borde de la eliminación en la Copa del Rey. (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo es el juego de vuelta del FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

FC Barcelona y el Atlético de Madrid se verán las caras en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El encuentro entre el equipo culé y el cuadro colchonero se disputará el 3 de marzo de 2026 en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.