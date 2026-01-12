A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el Real Madrid dio a conocer que Xabi Alonso dejó la dirección técnica del equipo “por mutuo acuerdo”, por lo que se ha unido a la lista de entrenadores cesados del club en plena temporada.

Con su salida, el técnico español de 44 años de edad se ha convertido en un estratega más que no logra terminar un curso con el Real Madrid debido a los malos resultados y su inestable relación con algunos futbolistas del plantel.

Fabio Capello: Temporada 2006-2007

Bernd Schuster: Temporada 2008-2009

Manuel Pellegrini: Temporada 2009-2010

José Mourinho: Temporada 2012-2013

Rafa Benítez: Temporada 2015-2016

Julen Lopetegui: Temporada 2018-2019

Santiago Solari: Temporada 2018-2019

Xabi Alonso: Temporada 2025-2026

Sin embargo, esta lista de entrenadores que salen por la puerta de atrás de los Merengues es bastante amplia y cuenta con nombres de directores técnicos de renombre como José Mourinho, Fabio Capello y Rafa Benítez.

Todos los técnicos cesados del Real Madrid en plena temporada desde el inicio del siglo

Con la salida de Xabi Alonso, la lista de directores técnicos cesados del Real Madrid desde los 2000 ha aumentado a ocho y en todos los casos su periodo en el banquillo del equipo terminó debido a malos resultados, difícil manejo de vestidor o derrotas dolorosas.

La comparación de Xabi Alonso con otros DT del Real Madrid en sus inicios (Miguel Oses / AP)

En el caso más reciente, a Xabi Alonso le costó su trabajo caer en la final de la Supercopa de España contra el acérrimo rival, el FC Barcelona. A pesar de que estuvieron cerca de mandar el encuentro a penales, terminaron perdiendo 3-2.

Fabio Capello: Temporada 2006-2007

Bernd Schuster: Temporada 2008-2009

Manuel Pellegrini: Temporada 2009-2010

José Mourinho: Temporada 2012-2013

Rafa Benítez: Temporada 2015-2016

Julen Lopetegui: Temporada 2018-2019

Santiago Solari: Temporada 2018-2019

Xabi Alonso: Temporada 2025-2026

José Mourinho. (MEXSPORT/BPI/Kieran McManus)

Álvaro Arbeloa es designado como el nuevo director técnico del Real Madrid tras salida de Xabi Alonso

Después de que el Real Madrid hizo oficial la salida de Xabi Alonso este lunes 12 de enero después de medio año en el banquillo del primer equipo, ya dieron a conocer al estratega que tomará las riendas del club.

Álvaro Arbeloa, exfutbolista español que pasó por equipos como Liverpool y Real Madrid, dejará al filial de los Merengues para dar el salto y convertirse en el director técnico del primer equipo.