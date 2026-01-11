Se jugó la Final de la Supercopa de España 2026, de nuevo fue el FC Barcelona y el Real Madrid los que se enfrentaron y también se repitió el ganador. Aunque esta vez fue un partidazo más cerrado.

Hace un año, FC Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en la Final de la Supercopa 2025 y el resultado fue muy disparejo a este año. 5-2 vencieron los culés, además significaba la segunda goleada a su mayor rival de la temporada.

En todos estos meses pasaron varias cosas. El Club Blanco despidió a su entrenador, Ancelotti y trajo a Xabi Alonso. Aunque su plantilla es básicamente la misma.

También, la relación entre ambos clubes se deterioró mucho. Joan Laporta comentó que no hay ningún vínculo, pues Florentino Pérez también ha hablado en sus asambleas sobre su rival.

¿Cómo quedó el FC Barcelona vs Real Madrid? Se definió el título de la Supercopa de España 2026

Como vimos, el FC Barcelona y Real Madrid se volvieron a ver en la Supercopa de España 2026. De nuevo, el equipo catalán se coronó en Arabia Saudita y es bicampeón.

Raphinha abrió el marcador y parecía que el FC Barcelona iba a ganar tranquilo, pero apareció Vinícius Jr. De ahí se dio un toma y daca, Lewandowski anotaba y Gonzalo empató 2 minutos después. Todo, antes del medio tiempo.

El segundo tiempo fue más cerrado, pocas ocasiones y muchas faltas. Hasta que Raphinha tuvo una oportunidad, le tiró a portería y con suerte, fue desviado el balón y entró a la portería de Courtois.

Al final, Real Madrid tuvo una clarísima que Carreras dejó ir. 3 a 2 y FC Barcelona es Supercampeón de España.

¿Quién tiene más Supercopas de España? Barcelona encabeza la lista

Lo único cierto, es que el FC Barcelona y el Real Madrid son los más ganadores de España, pero uno destaca por sobre todos.

FC Barcelona ya llegó a 16 títulos de Supercopa, mientras que el Real Madrid se ha quedado en 13. Le sigue el Athletic Club con 3, La Coruña con 3 y el Atlético de Madrid con 2.