El FC Barcelona se mantiene en la pelea por el título de la Copa del Rey, torneo en el que se enfrentará al sorpresivo Albacete. Conoce la fecha para ver el partido.

Copa del Rey | Cuartos de final

Partido: Albacete vs FC Barcelona

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

El FC Barcelona visitará al Albacete el martes 3 de febrero, en uno de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey.

El Albacete, verdugo del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, intentará dar otra sorpresa en cuartos de final ante el FC Barcelona.

Es Estadio Carlos Belmonte de Albacete volverá a estar en ebullición, en busca de que su equipo elimine al campeón vigente de la Copa del Rey.

Así se jugará el partido de cuartos de final de la Copa del Rey.

Partido: Albacete vs FC Barcelona

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 14 horas

Torneo: Copa del Rey

Fase: Cuartos de final

Sede: Estadio Carlos Belmonte

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegó el FC Barcelona a los cuartos de final de la Copa del Rey?

El FC Barcelona eliminó a Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, para mantenerse como el principal candidato a ganar el trofeo del mejor equipo del torneo.

Con marcador de 2-0, el FC Barcelona avanzó a la siguiente ronda, en la que enfrentará al único equipo que sobrevive en el torneo y no es parte de LaLiga.

El mexicano que jugará contra el FC Barcelona

Jonathan Gómez, el futbolista de origen mexicano que juega en el Albacete, ya sabe lo que es vencer al Real Madrid, y ahora quiere eliminar al FC Barcelona en la Copa del Rey.

El futbolista jugó algunos minutos en la victoria del Albacete en octavos de final de la Copa del Rey ante Real Madrid.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey 2026:

Martes 3 de febrero

Albacete vs FC Barcelona

Miércoles 4 de febrero

Valencia vs Athletic

Alavés vs Real Sociedad

Jueves 5 de febrero