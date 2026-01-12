Real Madrid cayó ante el odiado rival, FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España y las consecuencias llegaron pronto a Valdebebas. Xabi Alonso fue destituido de su puesto, las reacciones fueron variadas, desde los que aplaudieron su salida, los que lamentaron el arribo de Álvaro Arbeloa, hasta los que se burlaron con los típicos memes.

Tan pronto se dio a conocer la salida de Xabi Alonso de la dirección técnica del Real Madrid, los usuarios de redes sociales hicieron de las suyas y llenaron las redes de memes.

Los memes van desde la despedida de Xabi Alonso, lo complicado que luce el panorama con Álvaro Arbeloa a cargo hasta los posibles candidatos al banquillo.

Imagínense hasta Hugo Sánchez tomó un papel importante entre los memes que estallaron por el terremoto en el banquillo merengue.

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

A través de redes sociales comenzaron a circular distintos memes sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, quien perdió su cargo luego de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

El revés en la final de la Supercopa de España desveló los problemas en el vestidor del Real Madrid. Los egos incontrolables de sus jugadores y la falta de liderazgo de Xabi Alonso.

Meme Hugo Sánchez tras la salida de Xabi Alonso. (Itzel Espinoza )

Meme salida de Xabi Alonso del Real Madrid. (Especial )





Meme candidatos al Real Madrid. (Itzel Espinoza )





Meme salida de Xabi Alonso del Real Madrid. (Especial )





Meme de Hugo Sánchez tras la salida de Xabi Alonso. (Especial )





Meme de Florentino Pérez. (Especial)





Meme Real Madrid. (Especial)





Meme de la salida de Xabi Alonso. (X de @brfootball)





Meme de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid. (X de @brfootball)

La vida después de Xabi Alonso; ¿Cuándo volverá a jugar Real Madrid?

Luego de perder en la final de la Supercopa de España ante FC Barcelona por un marcador de 3-2, la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo merengue, Real Madrid continuará su camino en la temporada 2025-26. El siguiente reto en puerta será en la Copa del Rey.

Real Madrid se medirá al Albacete este miércoles 14 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que en LaLiga su siguiente compromiso será el sábado 17 cuando se midan al Levante en el Santiago Bernabéu.