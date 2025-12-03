México está por jugar su Mundial de la FIFA número 18 en la historia, torneo en el que aún suspira por destacar más allá de la Fase de Grupos.

Conoce en esta nota todos los grupos que le han tocado a México en Mundiales desde la edición de 1994, y sobre todo, los patrones y maldiciones que ha vivido durante ese periodo.

Patrones en los grupos que le han tocado a México en Mundiales desde 1994

Hay patrones reconocibles en los grupos que le han tocado a México desde el Mundial 1994 que se jugó en Estados Unidos.

Compartir grupo con al menos un equipo europeo ha sido un patrón en los Mundiales que ha jugado México desde 1994.

Más de la mitad de los rivales de México en fase de grupos han sido selecciones europeas, un total de 13.

A continuación hacemos un recuento de los grupos que le han tocado a México en los Mundiales desde 1994:

Mundial Estados Unidos 1994

Noruega

República de Irlanda

Italia

Mundial Francia 1998

Corea del Sur

Bélgica

Países Bajos

Mundial Corea y Japón 2002

Croacia

Ecuador

Italia

Mundial Alemania 2006

Irán

Angola

Portugal

Mundial Sudáfrica 2010

Sudáfrica

Francia

Uruguay

Mundial Brasil 2014

Camerún

Brasil

Croacia

Mundial Rusia 2018

Alemania

Corea

Suecia

Mundial Qatar 2022

Polonia

Argentina

Arabia

Maldiciones en los grupos que le han tocado a México en Mundiales desde 1994

La eterna maldición de México en los Mundiales está completamente ligada a la fase de grupos.

México y el sueño eterno de alcanzar el Quinto Partido en un Mundial, se ha quedado corto en los torneos desde 1994 e incluso antes.

Siete eliminaciones en octavos de final de los Mundiales desde Estados Unidos 1994, suma México en la fase de grupos del máximo torneo del futbol mundial.

Y lo peor ocurrió en Qatar 2022, cuando México no superó la fase de grupos en el pelotón que compartió con Argentina, Polonia y Arabia.

El grupo que podría tener México en su tercer Mundial como anfitrión

La maldición de no poder llegar al Quinto Partido estaría cerca de romperse para México en el Mundial 2026.

El factor de que sean 48 selecciones las que participarán en el Mundial 2026 le abren la posibilidad a México de llegar al ansiado Quinto Partido.

El siguiente sería un grupo ideal para que México clasifique sin problemas, en el Grupo A del Mundial 20026 a la siguiente ronda: