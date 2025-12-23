La FIFA ya reveló el último ranking de selecciones nacionales de 2025, previo al año mundialista y el Top 10 no tuvo muchos movimientos, aunque España sí destronó a Argentina para quedarse con el liderato.

La Copa Árabe de la FIFA Qatar 2025 se tomó en cuenta para realizar el último ranking, por lo que Marruecos llamó la atención debido a que consiguió el título, por lo que se ubicó en la posición 11 del listado.

España le quitó el primer lugar a Argentina con 1877.18 puntos, la Albiceleste le sigue de cerca con 1873.33 y Francia es tercero con 1870. Con esos datos, se destaca que la Finalissima la disputarán el primero y segundo del ranking FIFA.

¿En qué lugar quedó México? España destrona a Argentina en la última actualización del Ranking FIFA

Con España a la cabeza tras destronar a Argentina, el ranking FIFA mantiene a algunas selecciones en el Top-10 como: Inglaterra (4) Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9) y Croacia (10).

En el caso de México, aparece en el sitio 15 con 1675.75 puntos, debajo de Estados Unidos, mientras que Uruguay le pisa los talones al tricolor.

Otros países que llamaron la atención fueron Argelia, que le arrebató la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania subió dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe.

Spain remain at the top of the pile for the final #FIFARankings of 2025! 🇪🇸🔝 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2025

Del lugar 11 al 20 se encuentran Marruecos, Italia, Colombia, Estados Unidos, México, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal e Irán.

¿Quiénes fueron las peores selecciones del ranking FIFA?

Las peores selecciones del ranking FIFA al parecer no tuvieron movimientos y se mantienen en los lugares más bajos de la lista.

Ahí se encuentran Guam, Gibraltar, Seychelles, Turcas y Caicos, Liechtenstein, Bahamas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Islas Vírgenes Británicas, Anguila y San Marino.

En resumen, las primeras 33 posiciones de la tabla permanecen sin movimientos en el ranking FIFA.