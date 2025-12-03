México será anfitrión del Mundial por tercera ocasión en la historia del torneo, y a propósito del sorteo para la edición 2026, te contamos qué tan cierto es el argumento de que el Tri “siempre tiene grupos fáciles”: ¿verdad o mito?

El viernes 5 de diciembre de 2025, México conocerá a las selecciones con las que compartirá el Grupo A del Mundial 2026, y se piensa que será un grupo fácil el que tendrá el Tri, para que avance a la siguiente roda.

México “siempre tiene grupos fáciles en los Mundiales”: ¿mito o realidad?

El argumento de que México “siempre tiene grupos fáciles en los Mundiales” no es difícil de analizar, y a continuación recordaremos cómo le ha ido al Tri en ese sentido, desde la edición de 1970 a la de 2022.

Mundial México 1970

México fue anfitrión por primera vez del Mundial en 1970, pasó a cuartos de final y fue eliminado por Italia. Sí, tuvo un grupo accesible.

Grupo

Unión Soviética

Bélgica

El Salvador

Mundial Alemania 1974

México regresó al Mundial en 1974 y tres derrotas lo eliminaron en la primera fase de grupos, en la que no tuvo un grupo sencillo.

Grupo

Alemania

Polonia

Túnez

Mundial México 1986

México volvió a ser local en el Mundial de 1986, en un grupo fácil que le permitió eliminar en octavos de final a Bulgaria, pero fue echado por Alemania en cuartos de final.

Grupo

Paraguay

Bélgica

Irak

México regresa al Mundial después de la época de los “cachirules”

Después de no jugar el Mundial de 1990 debido al problema de los “cachirules” por el que fue castigado, México regresó al evento en Estados Unidos 1994, torneo en el que integró a un grupo comlicado junto a europeos.

Mundial Estados Unidos 1994

Tras avanzar la etapa de grupos junto a complicados rivales, fue eliminado por Bulgaria en la siguiente ronda.

Grupo

Noruega

República de Irlanda

Italia

Mundial Francia 1998

Alemania en octavos de final volvió a ser el límite de México en el Mundial de Francia 1998, luego de avanzar en un grupo relativamente cómodo.

Grupo

Corea del Sur

Bélgica

Países Bajos

Mundial Corea y Japón 2002

Luego de dos triunfos y un empate en fase de grupos difícil, México alcanzó los octavos de final en el Mundial de Corea y Japón 2002, en la que cayó con Estados Unidos.

Grupo

Croacia

Ecuador

Italia

Mundial Alemania 2006

Pese a perder con Portugal en el cierre de una fase de grupos tranquila, México avanzó a octavos de final del Mundial Alemania 2006, y la ilusión de jugar las semifinales terminó por culpa de Argentina.

Grupo

Portugal

Irán

Angola

Los grupos más recientes de México en los Mundiales

Al Mundial de Sudáfrica 2010, México llegó sin grandes ilusiones debido a la dificultad del grupo, y cuando empezó a tenerlas, Argentina se las borró de nuevo en octavos de final.

Grupo

Francia

Uruguay

Argentina

Mundial Brasil 2014

México avanzó en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, con dos victorias y un empate, sin embargo, Países Bajos se llevó el triunfo sobre el Tri en octavos de final.

Grupo

Camerún

Croacia

Brasil

Mundial Rusia 2018

En otro grupo difícil, México alcanzó otra vez los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018, fase en la que Brasil lo dejó fuera.

Grupo

Alemania

Corea

Suecia

Mundial Qatar 2022

Por primera vez desde 1978, México no avanzó la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, que compartió con Arabia Saudita, Polonia y su eterno verdugo, Argentina.

Grupo