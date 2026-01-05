¿El futbol venezolano está relacionado con la operación Maduro? La reciente detención del dictador de Venezuela podría tener importantes repercusiones no solamente en la política y la economía del país, sino que incluso podría alcanzar al balompié.

Luego de la polémica salida de Rafael Esquivel de la Federación Venezolana de Futbol (FVF) en el 2015 debido a sus vínculos con el famoso FIFAgate, se llevaron a cabo unas elecciones para elegir al nuevo mandamás, pero ambos candidatos eran cercanos a Maduro.

Jorge Andrés Giménez, expresidente del Deportivo Lara, fue “elegido” como el nuevo mandamás de la FVF pero su periodo al frente del organismo quedó marcado por su cercanía con el régimen del país.

Jorge Andrés Giménez y su relación con el régimen de Maduro en Venezuela

Jorge Andrés Giménez llegó a la FVF en el 2021 a pesar de su poca experiencia en el ámbito deportivo y en varias ocasiones ha sido señalado por su cercanía con Jorge Antonio Rodríguez y Delcy Rodríguez, quién asumió la presidencia de Venezuela tras la detención de Maduro.

Además, debido a su faceta como empresario, el mandamás del futbol venezolano es uno de los mayores deudores de la Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de diversas empresas de las que forma parte.

También Jorge Andrés Giménez es señalado por haber acompañado a la vicepresidenta de Venezuela en sus viajes que realizó de forma extraoficial a España y Qatar en el 2021 cuando el país buscaba apoyo económico por la crisis financiera que dejó la pandemia.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. (Ariana Cubillos / AP)

Venezuela no calificó al Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá

Por azares del destino, la selección nacional de Venezuela no consiguió ninguno de los boletos que la Conmebol otorgó en el área de Sudamérica para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Gracias a ello, los anfitriones se ahorraron un momento incómodo, pues los presidentes de cada federación de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 fueron invitados al sorteo junto a algunos directivos y hasta fueron los presidentes de algunos países.

En caso de que la Vinotinto hubiese clasificado a la Copa del Mundo de este año en Norteamérica, posiblemente hubiéramos visto a Jorge Andrés Giménez, cercano a Maduro y al régimen, en el sorteo.