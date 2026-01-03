Estamos a 159 días para que comience el Mundial 2026. Siempre, el previo da qué hablar pues comienzan los pronósticos y el jugar con lo que podría pasar. Una leyenda de Argentina comentó que México puede ser sorpresa y no gustó nada en la mesa de debate.

Y es que están claro los favoritos para esta leyenda de Argentina que es Sergio Goycochea, pero también se atrevió a dar las sorpresas y México está entre ellas.

Son los caballos negros lo más complicados de adivinar, precisamente su nombre lo dice. En Qatar 2022 fue Marruecos, aunque para esta Copa parece ser más realidad que sorpresa.

Si no sabe quién es el exfutbolista del que estamos hablando, se trata de un exportero de la Selección Argentina. No fue campeón del mundo, pero fue titular en 1990 y campeón de Copa América. Actualmente, se dedica a la televisión en programas deportivos con DSports.

La terrible grosería a una leyenda de Argentina por decir que México será la sorpresa del Mundial 2026

DSports Verano es un programa argentino sobre futbol. Recibieron el año nuevo y comenzaron a hablar sobre el Mundial 2026 y las posibilidades que tienen las selecciones. Goycochea y Solange Rivas eran los protagonistas.

Al exarquero de Argentina le preguntaron por las selecciones que creía favoritas, y luego por las sorpresas y esto dijo: “Para mí va a ser México, si pasa a Cuartos de Final es una sorpresa. Lo veo en semifinales”.

La conductora se levantó y se fue de la mesa: “Chao, un gusto compartir con ustedes”.

Los favoritos del Mundial 2026 para Sergio Goycochea

En donde casi todos están de acuerdo, es en los favoritos para el Mundial 2026, tanto para Goycochea y la opinión pública en general, son los mismos: “No habrá nuevo campeón del Mundo: es España, Argentina, o Francia”.

Para Sol Rivas fue casi lo mismo: “Está entre Portugal, España, Argentina y Francia”.