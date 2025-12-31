Una de las grandes interrogantes en Brasil hasta este 31 de diciembre tenía que ver con el futuro de Neymar justo a medio año de que se juegue el Mundial 2026. Y es que al terminar el Brasileirao y conseguir la salvación con Santos FC, rumores lo pusieron en la órbita de Flamengo al mismo tiempo que el Peixe buscaría la renovación de su contrato.

Toda esta situación se volvió de interés en Brasil debido a que se espera que Neymar juegue en el equipo que le ofrezca el nivel competitivo más alto posible para tratar de que alcance su mejor versión y pueda ser considerado por Carlo Ancelotti en la Canarinha para el Mundial 2026.

Cabe mencionar que al cierre del Brasileirao, Neymar jugó con una lesión severa en la rodilla; sin embargo, eligió jugar antes que operarse y se convirtió en un factor clave con sus goles para que Santos consiguiera mantener la categoría en el futbol brasileño, además de que consiguió llevar a su club a la Copa Sudamericana tras haber pasado varias semanas en zonas de descenso.

Neymar se queda en Santos FC

Luego de las versiones que confirmaron un interés de Flamengo por llevarse a Neymar junto a la propuesta de renovación con Santos FC, Neymar tomó una decisión para su futuro inmediato, misma que ya es de conocimiento de los aficionados del club que defenderá durante el año 2026.

Neymar se quedará en Santos FC. El primero en confirmarlo fue el periodista Fabrizio Romano, quien en su cuenta de X publicó que “¡Neymar Jr acuerda firmar nuevo contrato con el Santos válido por un año más! Acuerdo cerrado hasta diciembre de 2026 para el brasileño”.

De igual forma, Santos FC publicó en sus plataformas oficiales de redes sociales avisos direccionados al anuncio de la renovación de Neymar hasta diciembre del 2026.

Neymar apunta al Mundial 2026

Entre lesiones y nivel futbolístico, Neymar no ha conseguido ser un convocado recurrente en los últimos llamados de la Selección de Brasil, lo que podría poner en riesgo su presencia en el Mundial 2026.

Neymar no va a la Selección de Brasil desde el 2023, aunque no deja de pensar en el Mundial 2026 e incluso, publicamente manifestó que “vamos a hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para traer este Mundial de vuelta a Brasil. En julio, pueden pedirnos cuentas. Vamos, Ancelotti, ayúdanos, ¿vale? Si llegamos a la final, prometo marcar”.