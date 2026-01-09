¿Te imaginas ganar más de 100 millones de dólares sin esfuerzo alguno? Esto le sucedió a Nike luego de la captura de Nicolás Maduro y todo gracias al outfit que utilizaba el mandatario venezolano al momento de su detención.

Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero en Caracas, Venezuela. La imagen de su captura se viralizó de inmediato y los usuarios prestaron atención a todos los detalles, desde la forma en la que fue detenido hasta la ropa que usaba. Sí, el mandatario portaba un conjunto deportivo y su sudadera era marca Nike.

En específico, Maduro utilizaba una sudadera gris de la línea Nike Tech Fleece. Los usuarios lo detectaron de inmediato y las búsquedas estallaron de inmediato.

Las compras no se hicieron esperar y muy pronto se agotó el producto en distintas tiendas de más de 15 países… ¡Una locura!

Nike ganó más de 100 millones de dólares tras la detención de Nicolás Maduro

Un éxito publicitario y todo gracias a Nicolás Maduro. La sudadera que utilizaba causó furor en redes sociales y pronto las ventas de Nike se fueron al cielo.

De acuerdo a distintas fuentes, la exposición global que tuvo Nike durante la detención de Nicolás Maduro rondó entre los 100 y los 1000 millones en cuanto al valor publicitario.

Sin lanzar una campaña ni gastar un solo quinto, Nike ya ganó y todo gracias a la imagen más mediática del 2026.

¿Cuál es el costo de la sudadera que utilizaba Nicolás Maduro?

El precio de la sudadera de la línea Nike Tech Fleece tiene un costo de 260 dólares en una tienda estadounidense, que si lo traducimos a pesos mexicanos hablamos de 5 mil 200.

Los jugadores del Mallorca también se subieron a la tendencia

En medio del escándalo mediático que provocó la captura de Nicolás Maduro, los jugadores del Mallorca se subieron a la tendencia y llegaron a un partido con una sudadera idéntica a la que utilizaba el mandatario venezolano al momento de su detención.

La única diferencia fue que la sudadera del Mallorca tiene el escudo del equipo. En redes sociales pronto se viralizó la imagen.