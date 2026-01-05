¿Simple coincidencia, marketing o una tremenda burla a Nicolás Maduro? Un equipo de LaLiga de España utilizó una sudadera idéntica a la que portaba el mandatario venezolano al momento de su detención.

Iniciamos el 2026 con una noticia que acaparó las portadas de los medios a nivel global: Nicolás Maduro fue detenido. La imagen se viralizó de inmediato y cada detalle fue motivo de conversación, incluso si hablamos de su vestuario.

Al momento de su detención, Maduro utilizaba un conjunto deportivo gris de la marca Nike. Pronto, los usuarios encontraron el “famoso” diseño y bastaron unas horas para que se agotara en la tienda en línea y en distintas sucursales.

Por si esto fuera poco, aún en la efervescencia de la impactante noticia, el Mallorca, decidió que sus jugadores utilizarán la misma prenda en su llegada al Son Moix para su duelo de LaLiga ante Girona.

Jugadores del Mallorca usaron la misma sudadera que Nicolás Maduro al momento de su detención

En medio del escándalo político que representó la detención de Nicolás Maduro, el Mallorca roba reflectores al vestir a sus jugadores con la misma sudadera que el mandatario venezolano.

En redes sociales se viralizó el momento en el que los jugadores del Mallorca llegan al estadio para su compromiso ante Girona con un pans gris. La sudadera, de la marca Nike, es idéntica a la que usó Nicolás Maduro. La única diferencia en la indumentaria del Mallorca es el escudo del histórico equipo.

Si fue burla o no, no lo sabremos, pero se que se subieron a la tendencia de eso no hay ninguna duda.

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

¿Cuál es el costo de la sudadera con la que Nicolás Maduro fue detenido?

La sudadera de la marca Nike, con líneas negras en forma de V y cremallera oscura, que utilizaba Nicolás Maduro al momento de su detención de inmediato se viralizó en redes sociales.

El costo de la sudadera que utilizaba Nicolás Maduro al momento de su detención es de 260 dólares, es decir alrededor de 5,200 pesos mexicanos.

Como se mencionó en líneas anteriores la sudadera pronto se agotó por lo que la captura de Maduro también resultó un éxito publicitario para Nike, que sin buscarlo llevó a sus arcas buenos dividendos.