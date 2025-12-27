Raúl Jiménez se ha reencontrado con el gol en la Premier League, y tras dos anotaciones en jornadas consecutivas, acecha el Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo. Revisa cuántos tantos lleva el mexicano.

Raúl Jiménez marcó el gol de la victoria de Fulham en la Jornada 18 de la Premier League sobre West Ham, para acercarse al Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo.

Cabe recordar que Raúl Jiménez jugó también con el Wolverhampton en la Premier League, antes de ser parte del Fulham.

Este es el Top-10 de goleadores latinos en la hsitoria de la Premier Leagu:

Sergio Agüero | Manchester City | 184 goles | Argentina Carlos Tévez | West Ham, Manchester United y Manchester City | 84 goles | Argentina Robert Firmino | Liverpool | 82 goles | Brasil Gabriel Jesús | Manchester City y Arsenal | 76 goles | Brasil Richarlison | Watford, Everton y Tottenham | 71 goles | Brasil Luis Suárez | Liverpool | 69 goles | Uruguay Alexis Sánchez | Arsenal y Manchester United | 63 goles | Chile Raúl Jiménez | Wolverhampton y Fulham | 63 goles | México Gustavo Poyet | Tottenham y Chelsea | 54 goles | Uruguay Javier ‘Chicharito’ Hernández | Manchester United y West Ham | 53 goles | México

Raúl Jiménez anotó de cabeza su gol 63 en la Premier League, competencia en la que debutó con la camiseta del Wolverhampton, antes de fichar por el Fulham.

Empatado con el chileno Alexis Sánchez, Raúl Jiménez aún puede igualar los 69 goles de Luis Suárez, quien ocupa el sexto lugar de latinos goleadores en Premier League.

Con 71 goles se ubica el brasileño Richarilson en el quinto lugar, aunque él se mantiene en la Premier League.

¡GOL QUE VALE 3 PUNTOS! ✅



A Raúl Jiménez le bastó una jugada clara y no perdonó para el triunfo del Fulham 😎



Al 85' recibió un centro preciso dentro del área y, con un gran cabezazo, batió al portero para el 0-1 de su equipo ante el West Ham ⚽️ pic.twitter.com/cxC34pSycB — Quinto Partido (@quintopartidoof) December 27, 2025

Los goles de Raúl Jiménez en la Premier League

Cuarenta goles anotó Raúl Jiménez con el Woverhampton, equipo de la Premier League en el que jugó durante 4 temporadas.

Más tarde fue transferido al Fulham, equipo en el que suma 23 goles, incluido el que le dio el triunfo a su equipo en la Jornada 18 de la Premier League.

Goles en la Premier League de Raúl Jiménez:

Wolverhampton | 40 goles en cuatro temporadas de Premier League

Fulham | 23 goles en tres temporadas de Premier League

¿Cuándo vuelve a jugar Raúl Jiménez en la Premier League?

Raúl Jiménez y el Fulham visitarán al Crystal Palace en la Jornada 19 de la Premier League, el jueves 1 de enero de 2026.

Tres días después, el Fulham de Raúl Jiménez recibirá a Liverpoolen Craven Cottage.