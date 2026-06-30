La Copa Mundial de la FIFA 2030 tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos conmemorativos por el centenario del torneo.

La decisión convierte al Mundial 2030 en una edición inédita, al disputarse en 6 países de 3 continentes, con una celebración especial por los 100 años de la primera Copa del Mundo.

Además de recibir encuentros oficiales, España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay obtendrán su clasificación automática, siempre que concluyan satisfactoriamente los procesos establecidos por la FIFA.

Las sedes y fechas marcarán un Mundial histórico el próximo 2030

El torneo comenzará en junio de 2030 y concluirá en julio del mismo año, manteniendo el calendario habitual de la Copa Mundial de la FIFA.

España concentrará la mayor cantidad de encuentros junto con Marruecos y Portugal, países que ejercerán como anfitriones principales durante toda la competencia internacional.

Gianni Infantino (DARRYL DYCK / AP)

Montevideo albergará la ceremonia oficial del centenario y el partido conmemorativo, recordando que Uruguay organizó y conquistó la primera edición mundialista en 1930.

Argentina también recibirá un encuentro especial como reconocimiento a su papel de finalista en aquella histórica competencia, mientras Paraguay será sede por la CONMEBOL.

La FIFA explicó que esta distribución busca rendir homenaje a los orígenes del torneo, sin modificar el protagonismo de las sedes principales europeas y africanas.

La candidatura conjunta fue respaldada por la CAF, la UEFA y la CONMEBOL, convirtiéndose en la única propuesta considerada para organizar la histórica edición.

Con esta planificación, el Mundial 2030 será la primera Copa del Mundo con 6 países anfitriones, un formato diseñado para celebrar el centenario del máximo torneo futbolístico.