Decenas de trabajadores de Fox Sports México iniciaron oficialmente una huelga laboral desde el 15 de septiembre de 2026, poniendo en aprietos a Grupo Lauman ante reclamos por adeudos del Mundial.

De acuerdo con el periodista Carlos Ponce, el personal fijó esa fecha como límite para recibir pagos atrasados desde diciembre de 2025, sumados a los adeudos de bonos por la cobertura del Mundial 2026.

Huelga en Fox Sports México obliga a la salida de programas emblema de Grupo Lauman

Tras incumplirse los pagos pactados por la administración de Grupo Lauman por adeudos del Mundial 2026, trabajadores de Fox Sports México hicieron efectiva su amenaza de iniciar una huelga.

El paro de labores impactó de inmediato la pantalla del canal deportivo, forzando un ajuste en la programación diaria para mantener las transmisiones al aire.

Programas como La Última Palabra y Central Fox no se llevaron a cabo, por lo que la empresa optó por emitir repeticiones y ediciones anteriores para cubrir la señal.

Con esta medida temporal, Grupo Lauman intenta sostener la señal de Fox Sports México mientras avanzan las negociaciones entre los colaboradores y directivos.

De acuerdo con reportes, la empresa registra una deuda superior a 150 mil pesos por estacionamiento con el Hotel Royal Pedregal y encara un plazo hasta noviembre para resolver el uso de la marca con Fox Corporation o cambiar de nombre.

¿Qué pasa en Fox Sports México? Huelga y adeudos del Mundial ponen en aprietos a Grupo Lauman

Advierten represalias laborales y despidos a trabajadores de Fox Sports México tras huelga con Grupo Lauman

Según informó el periodista Fernando Schwartz, la disputa entre trabajadores de Fox Sports México con Grupo Lauman cobró mayor tensión tras la negativa de la administración hacia el personal en huelga.

En lugar de resolver las demandas financieras, la empresa incurrió en despidos de trabajadores como presunta represalia por exigir el pago de sus adeudos.

De igual forma, otros empleados recibieron severas reprimendas por participar en el reclamo de sus sueldos.

El desenlace de la huelga y el regreso de los contenidos en directo continuarán condicionados a las conversaciones entre los trabajadores y Grupo Lauman, mismas que hasta el momento parecen no tener arreglo.