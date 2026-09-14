Joanna Wietrzyk es la mujer más rápida de Australia y la actual campeona del mundo del HYROX.

En 2024, la atleta profesional participó por primera vez en una competencia fitness que combina 8 kilómetros de carrera y 8 estaciones de ejercicios funcionales intercalados.

Desde entonces se propuso ser la mejor de este deporte, mismo que descubrió mientras trabajaba como entrenadora de F45 en Melbourne.

En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre ella:

¿Quién es Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk fue jugadora de tenis a nivel nacional y compitió en netball antes de dedicarse al HYROX.

A poco de comenzar a practicar el deporte de resistencia, rompió marcas importantes, posicionándose entre las mejores del mundo en la categoría profesional y clasificándose a la Serie Elite 15.

Hoy es la campeona del HYROX Beijing al conseguir el récord mundial en la categoría Pro Women con un tiempo de 54:25 establecido en el Warsaw Major, pese a sufrir un episodio de diarrea incontrolable en plena competencia.

Joanna Wietrzyk (@joannawietrzyk / Instagram)

¿Qué edad tiene Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk nació en Australia el 7 de junio de 2002 por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Quién es el esposo de Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Joanna Wietrzyk (@joannawietrzyk / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk no tiene hijos, está completamente enfocada en su carrera deportiva profesional.

¿Qué estudió Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk tiene una licenciatura en Comercio con especialización en Marketing de la Universidad de Deakin en Australia.

Joanna Wietrzyk (@joannawietrzyk / Instagram)

¿En qué ha trabajado Joanna Wietrzyk? Atleta de Australia

Joanna Wietrzyk tiene experiencias en tenis y netball.

Fue entrenadora de F5, sistema de entrenamiento grupal de alta intensidad que combina ejercicios funcionales, fuerza y cardio.

En 2024 debutó en HYROX. Compitió por primera vez en la temporada 24/25 de Melbourne en el verano de 2024 y allí obtuvo el primer lugar en el grupo de edad de 16 a 24 años en la categoría “Mujeres”.

Posteriormente compitió en la categoría “Profesional” en Sídney, Brisbane y Perth, donde también ganó el primer lugar y aseguró su lugar para el “Elite 15” en Hyrox.