El concierto que ofreció Aleks Syntek durante las celebraciones por el Día de la Independencia en la alcaldía Benito Juárez volvió a colocarlo en el centro de la conversación pública tras sus comentarios sobre el reguetón.

El cantante de 56 años de edad retomó una polémica que arrastra desde hace años al cuestionar este género musical y mencionar a algunos de sus exponentes más populares.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron la reacción de Dani Flow, uno de los representantes más conocidos del reguetón mexicano, quien respondió en redes sociales con un mensaje breve pero llamativo.

Dani Flow responde a las palabras de Aleks Syntek sobre el reguetón en concierto en Benito Juárez

El Día de la Independencia de México llevó a Aleks Syntek a dar un concierto en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, los asistentes recriminaron que en vez de show musical pareciera un recital sobre su filosofía de vida.

De entre las palabras que Syntek pronunció, revivió cuando fue el único en pronunciarse en contra de escuchar reguetón en espacios públicos, lo que llevó a una funa sin famosos que lo respaldaran.

Ante ello y por la viralización que ha tenido lo que ocurrió en la Benito Juárez, Dani Flow de 30 años de edad, reaccionó a lo sucedido, pues él es uno de los principales exponentes del reguetón en México.

Con una historia en Instagram, Dani Flow simplemente solamente dijo “Otra vez tú, Aleks Syntek?”.

Dani Flow responde a Aleks Syntek tras sus críticas al reguetón. (@daniflowmx)

Y es que dentro de los comentarios de Aleks Synteks hizo sobre el reguetón, se expresó directamente sobre la canción de Dani Flow llamada “Martillazo” y sentenciando a aquellos que deciden escuchar esas composiciones.

Sin embargo, también mencionó a Bad Bunny, para después ironizar con el mensaje de “yo si estudié y no tengo primaria trunca”.

Hasta el momento, ningún otro reguetonero mexicano se ha pronunciado sobre las palabras de Aleks Syntek en su concierto en Benito Juárez.