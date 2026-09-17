El exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, mandó un mensaje directo a Ed Sheeran luego de que decidió sacar al rapero Macklemore de su gira por Estados Unidos por su mensaje pro Palestina.

Roger Waters recordó que en el mundo existen dos tipos de personas, unas a donde Macklemore pertenece y otras con gente “imbécil” a donde Ed Sheeran está.

Roger Waters explota contra Ed Sheeran tras sacar a Macklemore de su gira

El pronunciamiento que el rapero Macklemore de 43 años de edad, tuvo a favor de Palestina en su show de apertura en la gira The Loop de Ed Sheeran, llevó a que el cantante cancelara sus presentaciones por el resto del tour en Estados Unidos.

Aunque el rapero aclaró que no fue decisión propia de Ed Sheeran de 35 años de edad, sino de su promotor por Estados Unidos, no se han detenido los señalamiento contra el cantante de Inglaterra.

Ahora, fue Roger Waters -un fiel defensor de Palestina en la guerra de Israel- quien se pronunció sobre la decisión que Ed Sheeran tomó.

Roger Waters compartió un video con el texto “¿Ed quién?” para luego mostrarse con una fotografía de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, y una niña llorando durante la guerra de Gaza, para ir directamente al mensaje contra Ed Sheeran.

Roger Waters manda mensaje a Ed Sheeran tras despido de Macklemore. (Tomada de video/rogerwaters)

A la perspectiva de Waters, el cantante de Inglaterra no es más que uno de los “imbéciles” que forman parte de un grupo de gente, mientras Macklemore está en la parte de las personas que “hacen lo correcto”.

“Solo un pequeño mensaje para [Ed] Sheeran. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay personas que hacen lo correcto, el rapero Macklemore sería una de ellas y hay mucha gente, por desgracia, imbéciles y cobardes como tú que hacen lo incorrecto”. Roger Waters, cantante.

Sumado a este mensaje, Roger Waters también mencionó a Ed Sheeran como un “little pick”, que sería asociado con decirle “pequeño idiota”.

El exintengrante de Pink Floyd cerró el breve mensaje a con un abrupto “adiós” mostrando molestia, pero también desconcierto ante decisiones como la de Ed Sheeran.