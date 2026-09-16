El asesinato del presbítero Román de la Cruz Hernández ha generado conmoción en Hidalgo y una fuerte exigencia de justicia por parte de la Iglesia católica.

El sacerdote fue localizado sin vida y con signos de violencia en el municipio de Lolotla, lo que activó una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Mientras las autoridades trabajan para esclarecer el crimen y determinar el móvil de los hechos, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Diócesis de Huejutla expresaron su indignación y demandaron una investigación exhaustiva que evite la impunidad.

Asesinan al sacerdote Román de la Cruz Hernández, párroco en Hidalgo (Especial)

Encuentran muerto y con signos de violencia a Román de la Cruz Hernández

El cuerpo del presbítero Román de la Cruz Hernández fue localizado sin vida y con signos de violencia la mañana del martes 15 de septiembre de 2026 en el tramo carretero Tolago-Tetlapaya, en el municipio de Lolotla, Hidalgo.

El hallazgo provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad pública en la región de la sierra hidalguense.

Asesinan al sacerdote Román de la Cruz Hernández, párroco en Hidalgo (Especial)

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Junto al cuerpo del párroco fue localizada una cartulina con un mensaje de advertencia, además de su camioneta Toyota Tacoma de color rojo con placas del estado de Baja California.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni el móvil del crimen.

Román de la Cruz Hernández era originario de Lolotla

El sacerdote Román de la Cruz Hernández, de aproximadamente 35 años de edad, era originario de Mazahuacán, Lolotla, y fue ordenado en diciembre de 2006 en Huejutla.

En septiembre de 2024 asumió el cargo como primer párroco diocesano de la comunidad de Santa Cruz, luego de que la iglesia fuera entregada a la diócesis por los Padres Xaverianos.

Ante este hecho, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el obispo de la Diócesis de Huejutla, Monseñor José Hiraís Acosta Beltrán, expresaron su indignación y consternación.

Exigieron a las autoridades en Hidalgo una investigación exhaustiva para esclarecer el homicidio y evitar la impunidad, al tiempo que llamaron a la ciudadanía a evitar especulaciones y contribuir en la construcción de una cultura de paz.