La muerte de Eliana Moreno, reportera y fotoperiodista especializada en cobertura aérea, generó conmoción entre colegas y medios de comunicación en Estados Unidos.

La periodista, que colaboraba con NBCLA y Telemundo 52, perdió la vida en un accidente de helicóptero ocurrido en Los Ángeles mientras realizaba labores informativas.

Con más de una década de experiencia en fotografía y transmisiones aéreas, Eliana Moreno se había convertido en una figura reconocida en la cobertura de incendios, emergencias y acontecimientos de alto impacto.

Su muerte provocó múltiples muestras de reconocimiento a su trayectoria profesional.

¿Quién fue Eliana Moreno?

Eliana Moreno fue una reportera y fotoperiodista dedicada a la cobertura aérea que se desempañaba en NBCLA y Telemundo 52 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

De esta manera es que se describía en redes sociales, como fotógrafa aérea con más de 10 años de carrera que circulaba en el NewsChopper4, así como mamá y prometida.

¿Quién fue Eliana Moreno? Reportera de Telemundo (Eliana Moreno)

La noche del 15 de septiembre 2026, Eliana Moreno murió en un accidente de helicóptero, sobre la calle North Mason Avenue, entre dos edificios comerciales, que después se incendió.

¿Qué edad tenía Eliana Moreno?

Nacida en Orange, California, Eliana Moreno tenía 38 años.

¿Qué signo zodiacal era Eliana Moreno?

Sin embargo, se desconoce la fecha de cumpleaños de Eliana Moreno, en consecuente, su signo zodiacal.

¿Quién era el esposo de Eliana Moreno?

Eliana Moreno estaba comprometida desde octubre 2025 con Robert Barrientos, aunque se desconoce si tenían una fecha para su boda.

¿Quién fue Eliana Moreno? Reportera de Telemundo (Eliana Moreno)

¿Eliana Moreno tuvo hijos?

No, Eliana Moreno no tenía hijos biológicos, pero se decía mamá de varias gallinas y varios perros, como ella misma presumía en sus redes sociales.

¿Qué estudió Eliana Moreno?

Eliana Moreno se graduó con doble titulación de la Universidad Chapaman, en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas, graduada en 2010.

En su perfil de LinkedIn declaró que desde los once años, Eliana Moreno sabía que quería ser reportera de televisión y como destacaron en algunos medios, murió informando.

¿Quién fue Eliana Moreno? Reportera de Telemundo (Eliana Moreno)

¿En qué trabajó Eliana Moreno?

Desde el NewsChopper4, Eliana Moreno se dedicaba a cubrir en tiempo real desde el aire, con coberturas especiales en incendios como destaca en sus redes sociales.

El mismo año de su graduación comenzó a trabajar en Angel City Air, en donde seguía como reportera para posteriormente colaborar con NBC y Telemundo, con fotografía aérea.

Asimismo, ofrecía pláticas para estudiantes o aspirantes a periodistas en escuelas de Estados Unidos en su tiempo libre.