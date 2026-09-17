Resident Evil: Noche Cero se estrenó en México este 16 de septiembre, y muchos fans ya preguntan si tiene escenas post créditos, pues algunas entregas anteriores sí tuvieron estos extras.

Nosotros ya vimos Resident Evil: Noche Cero y aquí te diremos si tiene alguna escena postcréditos por la que valga la pena quedarse en la sala.

Resident Evil: Noche Cero (Sony)

¿Resident Evil: Noche Cero tiene escenas postcréditos?

Resident Evil: Noche Cero no tiene escenas postcréditos; de hecho, no hay nada interesante en las acreditaciones de la película, simplemente termina y sale el nombre de los responsables de la obra.

A diferencia de otras películas que tratan de hacer interesante esta última parte con animaciones o algo por el estilo, Resident Evil: Noche Cero solo tiene la pantalla en negro y las letras en rojo.

Así que te puedes salir de la sala después del final sin temor a perderte algo importante de la trama, algún dato extra o posible pista en relación a una secuela.

Esto es algo extraño, pues la misma obra termina en lo que parece un final abierto, lo que da a entender que podría haber una secuencia extra, cosa que no pasa en realidad.

Resident Evil: Noche Cero (Sony)

¿Por qué Resident Evil: Noche Cero no tiene escenas postcréditos?

Como sueles suceder, no hay una razón clara del por qué Resident Evil: Noche Cero no tiene escenas postcréditos, aunque se puede deber a que Sony está yendo tranquilo con está obra y no quiere dar nada por hecho.

Una escena extra podría dar la idea de una secuela que posiblemente nunca llegaría, si es que la obra no tiene éxito a nivel mundial.

También está el hecho de que Zach Cregger no suele meter secuencias extra en sus películas , dejando toda la trama en el corte final de obra.

Sin olvidar que este tipo de escenas ya no están en tendencia, precisamente porque eran más problemáticas que otra cosa, quedando relegadas solo a los grandes blockbusters y franquicias.