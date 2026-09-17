La Semana 2 de la NFL inicia este jueves 17 de septiembre y termina el lunes 21 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Jueves 17 de septiembre

  • Lions vs Bills | 18:15 horas

Domingo 18 de septiembre

  • Panthers vs Falcons | 11:00 horas
  • Saints vs Ravens | 11:00 horas
  • Bears vs Vikings | 11:00 horas
  • Bengals vs Texans | 11:00 horas
  • Steelers vs Patriots | 11:00 horas
  • Packers vs Jets | 11:00 horas
  • Browns vs Buccaners | 11:00 horas
  • Eagles vs Titans | 11:00 horas
  • Jaguars vs Broncos | 14:05 horas
  • Raiders vs Chargers | 14:05 horas
  • Seahawks vs Cardinals | 14:25 horas
  • Commanders vs Cowboys | 14:25 horas
  • Dolphins vs 49ers | 18:20 horas
  • Colts vs Chiefs | 18:15 horas

Lunes 21 de septiembre

  • Giants vs Rams
Semana 2 de la NFL
Semana 2 de la NFL

NFL Semana 2: Horario y dónde ver el inicio el jueves 17 de septiembre

La Semana 2 de la NFL arranca con la visita de Lions a Bills, el jueves 17 de septiembre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Lions a Bills

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 2: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 20 de septiembre

La actividad de la Semana 2 de la NFL continúa el domingo 20 de septiembre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.

Panthers vs Falcons

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Saints vs Ravens

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Bears vs Vikings

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Bengals vs Texans

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Steelers vs Patriots

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: Canal 5

Packers vs Jets

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Browns vs Buccaners

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Eagles vs Titans

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Broncos

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Raiders vs Chargers

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: FOX One

Seahawks vs Cardinals

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Cowboys

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Dolphins vs 49ers

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Colts vs Chiefs

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 2: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 21 de septiembre

El Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Giants vs Rams

  • Semana 2 de la NFL
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney