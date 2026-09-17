La Semana 2 de la NFL inicia este jueves 17 de septiembre y termina el lunes 21 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Jueves 17 de septiembre

Lions vs Bills | 18:15 horas

Domingo 18 de septiembre

Panthers vs Falcons | 11:00 horas

Saints vs Ravens | 11:00 horas

Bears vs Vikings | 11:00 horas

Bengals vs Texans | 11:00 horas

Steelers vs Patriots | 11:00 horas

Packers vs Jets | 11:00 horas

Browns vs Buccaners | 11:00 horas

Eagles vs Titans | 11:00 horas

Jaguars vs Broncos | 14:05 horas

Raiders vs Chargers | 14:05 horas

Seahawks vs Cardinals | 14:25 horas

Commanders vs Cowboys | 14:25 horas

Dolphins vs 49ers | 18:20 horas

Colts vs Chiefs | 18:15 horas

Lunes 21 de septiembre

Giants vs Rams

Semana 2 de la NFL

NFL Semana 2: Horario y dónde ver el inicio el jueves 17 de septiembre

La Semana 2 de la NFL arranca con la visita de Lions a Bills, el jueves 17 de septiembre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Lions a Bills

Semana 2 de la NFL

Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2026

Horario: 18:15 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 2: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 20 de septiembre

La actividad de la Semana 2 de la NFL continúa el domingo 20 de septiembre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.

Panthers vs Falcons

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Saints vs Ravens

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Bears vs Vikings

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Bengals vs Texans

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Steelers vs Patriots

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: Canal 5

Packers vs Jets

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Browns vs Buccaners

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Eagles vs Titans

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Broncos

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 14:05 horas

Canal: NFL Game Pass

Raiders vs Chargers

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 14:05 horas

Canal: FOX One

Seahawks vs Cardinals

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Cowboys

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Dolphins vs 49ers

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Colts vs Chiefs

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 18:20 horas

Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 2: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 21 de septiembre

El Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Giants vs Rams