La Semana 2 de la NFL inicia este jueves 17 de septiembre y termina el lunes 21 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.
Jueves 17 de septiembre
- Lions vs Bills | 18:15 horas
Domingo 18 de septiembre
- Panthers vs Falcons | 11:00 horas
- Saints vs Ravens | 11:00 horas
- Bears vs Vikings | 11:00 horas
- Bengals vs Texans | 11:00 horas
- Steelers vs Patriots | 11:00 horas
- Packers vs Jets | 11:00 horas
- Browns vs Buccaners | 11:00 horas
- Eagles vs Titans | 11:00 horas
- Jaguars vs Broncos | 14:05 horas
- Raiders vs Chargers | 14:05 horas
- Seahawks vs Cardinals | 14:25 horas
- Commanders vs Cowboys | 14:25 horas
- Dolphins vs 49ers | 18:20 horas
- Colts vs Chiefs | 18:15 horas
Lunes 21 de septiembre
- Giants vs Rams
NFL Semana 2: Horario y dónde ver el inicio el jueves 17 de septiembre
La Semana 2 de la NFL arranca con la visita de Lions a Bills, el jueves 17 de septiembre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Lions a Bills
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Jueves 17 de septiembre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 2: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 20 de septiembre
La actividad de la Semana 2 de la NFL continúa el domingo 20 de septiembre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.
Panthers vs Falcons
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Saints vs Ravens
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Bears vs Vikings
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Bengals vs Texans
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Steelers vs Patriots
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 5
Packers vs Jets
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Browns vs Buccaners
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Eagles vs Titans
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Broncos
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: NFL Game Pass
Raiders vs Chargers
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: FOX One
Seahawks vs Cardinals
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Commanders vs Cowboys
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Dolphins vs 49ers
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Colts vs Chiefs
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 2: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 21 de septiembre
El Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.
Giants vs Rams
- Semana 2 de la NFL
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney