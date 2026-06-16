Fabio Cannavaro fue campeón del mundo como defensa de la selección de Italia en el 2006, veinte años después regresa al torneo en la edición 2026 como DT de Uzbekistán.

Uzbekistán vivirá este miércoles 17 de junio un hecho histórico para el país asiático al concretar su primera participación en un Mundial, cita en la que Fabio Cannavaro vuelve a tener un rol protagónico.

Ahora desde el banquillo de la selección de Uzbekistán, Cannavaro lleva su liderazgo a otro nivel en busca de darle su primera victoria en el Mundial 2026 a la selección a su cargo.

Fabio Cannavaro, actual director técnico de la selección de Uzbekistán. (@fabiocannavaroofficial/Instagram)

Fabio Cannavaro comanda un proyecto que ilusiona

Fabio Cannavaro. DT italiano, llegó a la selección de Uzbekistán en octubre de 2025 tomando el lugar de Timur Kapadze, quien clasificación al país asiático al Mundial 2026.

La federación de Uzbekistán firmó a Cannavaro por dos años para liderar el proyecto del Mundial 2026 e iniciar el siguiente proceso rumbo a la edición 2030.

La barrera del idioma no ha sido problema para Cannavaro, quien aterrizó de inmediato en Uzbekistán para monitorear la liga local e inyectar el rigor táctico y el orden defensivo que caracterizaron su carrera.

Colombia, el primer rival de la selección de Uzbekistán de Fabio Cannavaro

El debut en el Mundial 2026 de la selección de Uzbekistán que dirige Fabio Cannavaro será este miércoles 17 de junio como parte de la actividad del Grupo K del torneo.

El Estadio Banorte será la sede del partido Colombia vs Uzbekistán, con Fabio Cannavaro al frente de los asiáticos.