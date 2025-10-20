Carlos Bilardo, leyenda de Estudiantes de La Plata y entrenador campeón con Argentina en 1986, anticipó en 1975 el éxito que hoy se vislumbra de Marruecos, la selección africana está haciendo historia en el futbol.

Marruecos fue semifinalista del Mundial de Qatar 2022 y este domingo 19 de octubre se consagró campeón del Mundial Sub 20 tras vencer 2-0 a Argentina en la final del torneo que se celebró en Chile.

Estos logros hacen que hoy en día resuenen las palabras de Carlos Bilardo, la leyenda argentina que desde hace cincuenta años advirtió al mundo que el país africano sería una potencia del futbol.

El día que Bilardo advirtió que Marruecos sería potencia del futbol; lo dijo en 1975

Marruecos y Argentina protagonizaron una final inédita en el Mundial Sub-20, dando un resultado histórico para la selección africana que ganó su primer título mundial y tras ello, se volvieron virales las palabras de Bilardo.

Africa ha cobrado protagonismo en el futbol mundial tras el reciente campeonato de Marruecos en el Mundial Sub-20 y su histórica actuación en el Mundial de Qatar 2022 donde se metió hasta la antesala de la final.

“Es algo que dije en 1975, cuando fuimos a jugar una copa a Marruecos. Acá está el futuro del futbol. El futuro no está en Europa, ni en Sudamérica, está en África” recordó Bilardo en un programa argentino en el año 2000.

[#Argentina🇦🇷] ¡Lo dijo el Doctor! Hace más de 20 años, Carlos Bilardo le veía potencial futbolístico a África: "Lo dije en el 75' cuando fuimos a #Marruecos🇲🇦. Acá está el futuro del fútbol porque se juega. Recorres Capital, Europa, y no se juega". #MAR pic.twitter.com/jJq1lGs4xh — Gambeta (@GambetaLP) December 11, 2022

La razón por la que Bilardo advirtió que Marruecos sería potencia del futbol

Carlos Bilardo visitó el país africano en 1975 y le vio mucho potencial en el futbol por ello desde hace cincuenta años, advirtió que Marruecos sería el futuro de este deporte ya que vio la forma en la que juegan en las calles.

“Porque ahí la gente todavía juega. Acá, por ejemplo, recorres Capital Federal y no se juega, si recorres el interior del país sí. Recorres Europa, por ejemplo Italia, en Roma, Milán, Firenze no se juega.

Vas a Alemania y en Múnich, Colonia, no hay gente jugando. En África juegan en todos lados y por eso tienen países muy fuertes, como Camerún, Nigeria, Marruecos, Túnez. Y es bueno porque tienen técnica" detalló el ex entrenador campeón del mundo.