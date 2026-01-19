Marruecos iniciará acciones legales contra FIFA por lo ocurrido en la final de la Copa Africana, que perdió con Senegal.

En la final del torneo africano, Senegal, rival de Marruecos, abandonó el campo para protestar por un penalti concedido en su contra, y volvió para ganar el partido.

¿Qué pasó en la Final de la Copa Africana?

La Final de la Copa Africana fue un caos. Senegal abandonó la cancha en señal de protesta, regresó solo para que Brahim Díaz fallara un penal, y con una ventaja mínima terminó levantando el título sobre Marruecos.

Pero, el silbatazo final no cerró la historia. Solo abrió una guerra que ahora se traslada de la cancha a los tribunales.

Todo explotó tras la final de la Copa Africana ante Senegal, marcada por decisiones arbitrales altamente polémicas.

Senegal abandonó la cancha en plena final.

Tras regresar al campo, Brahim Díaz falló un penal.

Minutos después, Senegal terminó coronándose campeón.

Con ventaja mínima, Senegal levantó el trofeo

Una derrota que dolió y se peleará en la mesa

Marruecos anunció que irá con todo contra la FIFA y la Confederación Africana de Futbol.

No es amenaza al aire: hablan de acciones legales tras lo ocurrido en la final de la Copa Africana ante Senegal.

Para los marroquíes, sus intereses fueron gravemente afectados por decisiones arbitrales polémicas que marcaron el desarrollo del partido decisivo.

¿Cuál es la postura de Marruecos?

A través de un comunicado, la Real Federación Marroquí de Futbol, compartió su postura respecto a lo sucedido en la Final de la Copa Africana que perdió ante Senegal.

La Real Federación Marroquí de Futbol ha decidido presentar un recurso respecto a la retirada de la selección nacional senegalesa del estadio durante el partido final contra la selección nacional de Marruecos.

Estos acontecimientos, señala la federación marroquié, “afectaron significativamente al desarrollo normal del partido y a la moral de los jugadores”.

Cabe recordar que, los jugadores senegaleses se ‌retiraron en ⁠señal de protesta tras una decisión del VAR de conceder a Marruecos la pena máxima.

Tras 14 minutos de espera, Brahim Díaz, a quien se le hizo la falta, falló el lanzamiento tras tener que esperar ‌unos ​14 minutos antes de que regresara el equipo senegalés.

¿Qué dice la FIFA sobre lo ocurrido en la Final de la Copa Africana?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ⁠la Confederación Africana de Futbol, condenaron el comportamiento de los jugadores senegaleses y de los miembros del ​cuerpo técnico tras las caóticas escenas.

“También hemos presenciado ​escenas inaceptables en el campo y en las gradas: condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos ‘hinchas’, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses”, declaró Infantino.

Cabe recordar que la FIFA prohibe a sus miembros actuar legamente en cualquier aspect relacionado a los torneo que rige.