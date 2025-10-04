Hoy sábado 4 de octubre se juega el México vs Marruecos, duelo decisivo del Grupo A en el Mundial Sub-20 Chile 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.
México llega con mucha vida a este tercer partido por el boleto a octavos de final, después de haber empatado ante Brasil y después ante España.
Mientras que Marruecos ha sido la gran sorpresa en este grupo de la muerte, pues ya está calificado con dos triunfos ante los mismos rivales.
México vs Marruecos en vivo: Listas las alineaciones del partido
Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido México vs Marruecos, correspondiente a la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025.
Alineación México:
- Emmanuel Ochoa
- César Bustos
- Diego Ochoa
- Everardo López
- César Garza
- Obed Vargas
- Diego Sánchez
- Yael Padilla
- Gilberto Mora
- Mateo Levy
- Tahiel Jiménez
Alineación Marruecos:
- Gomis
- Mahsoub
- Majni
- Kebdani
- Maamar
- Tajaouart
- Byar
- Hamony
- El Haddad
- Boumassaoudi
- El Bahraoui
México vs Marruecos en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20 en vivo?
El partido México vs Marruecos está programado para dar inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA+.
- Partido: México vs Marruecos
- Fase: Jornada 3 del Mundial Sub-20
- Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Elías Figueroa Brander
- Transmisión: ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA +