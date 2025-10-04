Hoy sábado 4 de octubre se juega el México vs Marruecos, duelo decisivo del Grupo A en el Mundial Sub-20 Chile 2025; aquí puedes seguir las acciones del partido en vivo.

México llega con mucha vida a este tercer partido por el boleto a octavos de final, después de haber empatado ante Brasil y después ante España.

Mientras que Marruecos ha sido la gran sorpresa en este grupo de la muerte, pues ya está calificado con dos triunfos ante los mismos rivales.

México vs Marruecos en vivo: Listas las alineaciones del partido

Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido México vs Marruecos, correspondiente a la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Alineación México:

Emmanuel Ochoa

César Bustos

Diego Ochoa

Everardo López

César Garza

Obed Vargas

Diego Sánchez

Yael Padilla

Gilberto Mora

Mateo Levy

Tahiel Jiménez

#Sub20 | El profe Lalo Arce ya eligió a los once que defenderán la camiseta con el alma. 📋



Con esta alineación salimos a buscar la clasificación. 💚#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/Lhyt7hQvaP — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Alineación Marruecos:

Gomis

Mahsoub

Majni

Kebdani

Maamar

Tajaouart

Byar

Hamony

El Haddad

Boumassaoudi

El Bahraoui

México vs Marruecos en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-20 en vivo?

El partido México vs Marruecos está programado para dar inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA+.