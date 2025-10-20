Este domingo 19 de octubre se disputó la gran final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, las dos selecciones se sobrepusieron a todos sus adversarios para este día llegar al partido por el título.

Marruecos se impuso 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub-20 para así coronarse campeona por primera vez en esta categoría, la albiceleste no había perdido ningún encuentro hasta que cayó en el juego decisivo.

La selección africana dio la gran sorpresa desde la fase de grupos al derrotar a España y Brasil, dos potencias del futbol mundial, y en la fase de eliminación directa no tuvo problemas para vencer a sus rivales incluida la albiceleste en la final.

Argentina vs Marruecos: ¿Cómo quedó la Final del Mundial Sub-20?

Marruecos se coronó campeón del Mundial Sub-20 tras derrotar 2-0 a Argentina en la gran final del certamen juvenil disputado en Chile, este significó el primer trofeo para la escuadra africana en la categoría.

Argentina que llegaba invicta en el torneo hasta la final se vio sorprendida apenas al minuto 12 del partido tras un golazo de Yassir Zabiri que con un potente cobro desde el tiro libre puso el balón en el ángulo.

¡Qué golazo! 😤 Zabiri la puso en el ángulo y ya lo gana Marruecos ⚽🔥



— TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Zabiri se vistió de héroe al firmar su doblete de la noche al minuto 29, Marruecos armó un contragolpe letal que terminó definiendo el jugador 21 del equipo africano dentro del área para marcar el 2-0 resultado suficiente para coronarse.

¡Contragolpe letal de Marruecos! ⚡ Llegó el doblete de Zabiri ⚽✌️



— TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

¿Cómo quedó el palmarés del Mundial Sub-20?

Argentina perdió la final del Mundial Sub-20 pero aún así se mantienen como la selección más ganadora de la categoría con un total de 6 trofeos, en segundo lugar del palmarés aparece Brasil que tiene 5 títulos mundiales Sub-20.

Portugal y Serbia han ganado dos veces el torneo por lo que ocupan el tercer y cuarto lugar en el listado de selecciones campeonas. Uruguay, Rusia, Alemania, España, Ghana, Francia, Inglaterra, Ucrania y ahora Marruecos han ganado un trofeo.

En el recuento son 12 las selecciones que lograron levantar el trofeo desde el primer Mundial en 1977 hasta esta última edición que se llevó a cabo en Chile.