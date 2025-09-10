Las Eliminatorias Africanas de cara al Mundial 2026 están cerca de concluir y Senegal comandó una remontada heroica en el partido ante la República Democrática del Congo.

La República Democrática del Congo le ganaba 2-1 a Senegal en el primer tiempo del partido pero Los Leones de Teranga le terminaron dando la vuelta para ganar 3-2 como visitante.

Esta situación provocó el enojo de los fans del Congo que de inmediato reaccionaron ante la molestia y destruyeron el estadio en que se disputó dicho encuentro de Eliminatorias.

En redes sociales circulan vídeos donde se aprecia que los fans del Congo comenzaron a destruir las butacas del Estadio de los Mártires, recinto en que se disputó el encuentro.

Los aficionados que acudieron al estadio arrancaron los asientos de plástico y los lanzaron al campo en un caos que abrumó al personal de seguridad, al final no se reportaron heridos.

República Democrática del Congo le ganaba 2-1 a Senegal en los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo Nicolas Jackson y Pape Sarr firmaron una heroica remontada ante 80.000 personas.



República Democrática del Congo se complica su clasificación al Mundial 2026

En el cierre de la actividad de las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026, el Grupo B vivió uno de sus capítulos más emocionantes y dramáticos con la remontada de Senegal a la República Democrática del Congo.

El resultado cambió completamente la clasificación del grupo: Senegal ahora es líder con 18 puntos mientras que la RD Congo cayó al segundo lugar con 16 puntos.

La RD Congo no solo perdió el liderato, sino que además dejó escapar la posibilidad de depender de sí misma para clasificar directamente al Mundial 2026 donde África tiene 9 plazas y dos de ellas ya lo ganaron Marruecos y Túnez .