Humberto Cruz, prospecto mexicano de las Grandes Ligas de beisbol, fue deportado de Estados Unidos tras declararse culpable por transportar personas indocumentadas en ese país.

De acuerdo a informes periodísticos hechos públicos por San Diego Union-Tribune y The Athletic, Humberto Cruz, quien tiene 19 años, reconoció su culpabilidad.

Su deportación de Estados Unidos era inevitable y el propio Humberto Cruz habría salido de Estados Unidos, en una acción de auto deportación.

¿Por qué fue deportado Humberto Cruz de Estados Unidos?

El beisbolista Humberto Cruz, quien habría perdido su visa de trabajo por 10 años, con la que buscaba llegar a jugar Grandes Ligas, fue arrestado el 28 de octubre en Arizona.

El arresto ocurrió en el campo de entrenamiento de los San Diego, Padres en Peoria, Arizona, tras una denuncia penal presentada en un tribunal federal de Arizona.

La denuncia se dio después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos observaron una SUV BMW modelo 2020 con placas mexicanas, viajando hacia el sur por la Ruta Estatal 85 con solo un conductor dentro.

Poco tiempo después, se observó el mismo vehículo dirigiéndose al norte, pero con dos pasajeros más a bordo y Humberto Cruz conduciendo.

La Patrulla Fronteriza detuvo a Humberto Cruz cerca de Lukeville, Arizona, y durante la revisión del auto encontraron a dos ciudadanos mexicanos indocumentados.

¿Qué dijo Humberto Cruz cuando lo detuvieron?

Humberto Cruz, ahora deportado por trasladar personas indocumentadas en Estados Unidos, dijo a los agentes que había respondido a un anuncio en redes sociales que ofrecía dinero fácil para transportar personas a cambio de mil dólares por pasajero.

Cruz fue acusado inicialmente por el cargo relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

El joven mexicano se declaró culpable de un cargo menor en noviembre a cambio de que se desestimara el cargo grave y fue sentenciado a 30 días de prisión.

Firmado por San Diego por 750 mil dólares de la organización de los Diablos Rojos del México, Cruz era el sexto lugar en el sistema de prospectos de los Padres.

Se disculpa Humberto Cruz con los San Diego Padres

Humberto Cruz, quien se habría cerrado cualquier posibilidad de jugar beisbol en las Grandes Ligas, se disculpó por sus actos mediante un comunicado.