Debido a la expectativa por el lanzamiento del álbum del Mundial 2026, Panini lanzó un comunicado en sus redes sociales donde advierte de posibles fraudes en la venta del producto coleccionable.

Por ello, Panini pidió a todos los interesados en el álbum del Mundial 2026 que estén alerta para no caer en engaños y fraudes.

Panini pide atender solo información oficial sobre el álbum del Mundial 2026

En su comunicado, Panini señala que toda la información relacionada al álbum del Mundial 2026, lo cual incluye fecha de lanzamiento y la preventa, se dará en sus redes oficiales.

Panini pide no interactuar con perfiles falsos o con terceros que tenga supuesta información sobre el álbum del Mundial 2026, pues estos puede estar ligados a estafadores y delincuentes de todo tipo.

Comunicado Panini (Especial)

La alerta incluye a perfiles externos, grupos no oficiales y cuentas sin verificación, de ahí que se pida estar alerta, pues algunos usuarios han reportado redes sociales clonadas que se hacen pasar por verdaderas.

Piden estar al pendiente de cosas como precios inconsistentes, preventas anticipadas o formas de pago que no entreguen comprobantes; reiterando que todo el proceso y anuncios se harán en su canales oficiales.

Comunicado Panini (Especial)

Aún no hay fecha de lanzamiento para el álbum del Mundial 2026

Aprovechando el comunicado, Panini señaló que de momento no hay una fecha de lanzamiento para el álbum del Mundial 2026, siendo una manera de reiterar a los fans que no se dejen llevar por la expectativa.

Si bien el Mundial 2026 inicia el 11 de junio, Panini de momento se está guardando el lanzamiento del álbum relacionado con la justa, pues se quiere estar lo más cerca posible de la inauguración.

Es posible que para marzo o abril se tenga toda la información acerca de este esperado lanzamiento, desde el precio y la preventa, hasta los sobres y posibles paquetes especiales que se vendan con el coleccionable.

Por ello, piden a todos los fans que tenga un poco más de paciencia para que se pueda tener un lanzamiento en forma.