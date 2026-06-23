Ecuador vs Alemania se enfrentan en partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 14 horas.
- Partido: Ecuador vs Alemania
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: MetLife Stadium
- Transmisión: ViX
Ecuador vs Alemania: Día del partido del Grupo E del Mundial 2026
El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Ecuador vs Alemania del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo E.
Ecuador vs Alemania: Hora para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
Ecuador vs Alemania iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Ecuador vs Alemania: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026
Ecuador vs Alemania podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Ecuador vs Alemania
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: MetLife Stadium
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Ecuador y Alemania en el Mundial 2026?
Ecuador y Alemania se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.
Ecuador y Alemania comparten el Grupo E junto a Curazao y Costa de Marfil, con la selecciones teutona y africana como las líderes tras la Jornada 1.