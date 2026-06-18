El futbolista canadiense Ismael Koné sufrió una fractura durante el partido del Mundial 2026 frente a Catar, tras una dura falta cometida por Assim Madibo al minuto 50.

El impacto obligó a Ismael Koné a abandonar el encuentro y pone en riesgo su continuidad en el Mundial 2026.

El incidente generó preocupación en la afición y en el cuerpo técnico de la selección de Canadá, que había depositado grandes expectativas en el mediocampista.

La lesión podría dejar fuera a Ismael Koné del resto del Mundial 2026, complicando las aspiraciones del equipo norteamericano en el Grupo B.

¿Por cuánto tiempo estará fuera Ismael Koné?

El mediocampista Ismael Koné sufrió una fractura durante el encuentro frente a Catar, una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego y que lo dejaría fuera del resto del torneo.

De inmediato, Ismael Koné fue atendido por el cuerpo médico y posteriormente retirado del campo, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Ismael Koné tuvo que ser retirado del terreno de juego. (Kaleb Tatum / AP Photo/Kaleb Tatum)

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el tiempo que estará fuera el futbolista canadiense, sin embargo, es muy probable que ya no juegue ningún partido en el Mundial 2026.

La baja de Ismael Koné complicará el Mundial 2026 para Canadá

La baja de Ismael Koné obligará al entrenador canadiense a replantear su estrategia de cara a los próximos compromisos.

Además del impacto futbolístico, la lesión supone un duro golpe anímico para un equipo que aspira a avanzar a las rondas eliminatorias.