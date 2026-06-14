El gobierno de Ghana calificó como una decisión “sumamente injusta” que Canadá le haya negado la visa de acceso al jugador Thomas Partey para jugar el Mundial 2026.

Thomar Partey, quien aguarda un juicio por acusaciones de agredir sexualmente a varias mujeres en Inglaterra, regresó a Boston tras recibir la negativa de acceso a Canadá para el partido del miércoles contra Panamá en Toronto.

Canadá le negó la visa a Thomas Partey porque está acusado de violación y agresión sexual. (@thomaspartey5)

Ghana se pronuncia contra la decisión de Canadá respecto a Thomas Partey

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ghana criticó por medio de un comunicado a la que calificó como una decisión autoritaria e injusta por parte de Canadá al rechazar una solicitud de residencia temporal para Thomas Partey.

Partey es acusado de presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2020 y 2025, cuando jugaba en el Arsenal de Inglaterra.

El actual futbolista del Villarreal de España, se declaró inocente y el gobierno de Ghana reafirmó el principio jurídico fundamental de la presunción de inocencia respecto a su futbolista.

“Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes migratorias, Ghana considera que basarse en cargos no probados en ausencia de una determinación judicial plantea cuestiones fundamentales de igualdad y proporcionalidad” Gobierno de Ghana

Ghana realiza gestiones diplomáticas para aclarar el trato de Canadá a Thomas Partey

En un comunicado, el gobierno de Ghana señaló que lleva a cabo gestiones diplomáticas con las autoridades canadienses sobre el asunto de Thomas Partey.

Ghana envió una “nota oficial de protesta” a Canadá solicitando una revisión de la decisión, pues está decidido a explorar y emprender todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles conforme al derecho canadiense e internacional.

En ese sentido, podría pedir una revisión judicial ante la Corte Federal de Canadá, para garantizar una consideración plena y justa de todas las cuestiones jurídicas y fácticas pertinentes de acuerdo con el debido proceso.