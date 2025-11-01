Blue Jays vs Dodgers definirán la Serie Mundial de Grandes Ligas en el Juego 7 y definitivo; te damos la hora y canal para ver el playball en el Rogers Centre, el sábado 1 de noviembre.

Seis duelos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas fueron insuficientes para definir al campeón de la Gran Carpa, así que en el Juego 7, los Blue Jays de Alejandro Kirk recibirán a los Dodgers.

Dodgers vs Blue Jays: Hora para ver el Juego 7 de la Serie Mundial por el título de Grandes Ligas

El playball del Juego 7 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, se cantará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, con el mexicano Alejandro Kirk en la receptoría de Toronto.

Dodgers vs Blue Jays: Canal para ver el Juego 7 de la Serie Mundial por el título de Grandes Ligas

Las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen transmiten la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, misma que coronará al campeón en el Juego 7.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Fase: Juego 7 de la Serie Mundial

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Rogers Centre

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

Blue Jays vs Dodgers: ¿Cómo quedó el Juego 6 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Dodgers vs Blue Jays se enfrentaron este viernes 31 de octubre en el Juego 6 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas donde el equipo defensor de la corona se impuso 3-1 en la casa de los Azulejos.

Con un magistral duelo de picheo de Yoshinobu Yamamoto, su mejor abridor, lograron silenciar a la ofensiva de los Blue Jays y aguantaron la presión del Rogers Centre para empatar la Serie.

Obligando a que la Serie Mundial tendrá se decida en un dramático Juego 7, con ligera ventaja para los Blue Jays del mexicano Alejandro Kirk, al ser locales.

THE @DODGERS KEEP THEIR SEASON ALIVE!



Both teams are ONE WIN AWAY from #WorldSeries glory! pic.twitter.com/sXdcZ5qWET — MLB (@MLB) November 1, 2025

¿Quién es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Antes de iniciar la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas, los Ángeles Dodgers eran los favoritos para ganar el campeonato sobre los Toronto Blue Jays; tras 6 juegos, todo luce parejo y se decidirá en 9 o más entradas.

Dodgers busca su novena corona para convertirse en la primera escuadra desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000, en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

La Serie Mundial 2025 es inédita, y los Blue Jays no habían llegado a esta fase desde que se coronaron en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis).