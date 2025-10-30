Pachuca vs Chivas se encuentran en la Jornada 16 de la Liga MX; te detallamos la hora y canal para ver el partido entre los Tuzos y el Rebaño, el domingo 2 de noviembre.

Chivas visita a Pachuca con el objetivo de afianzarse en la zona de calificación directa a la Liguilla, mismo objetivo de los Tuzos en la Jornada 16 de la Liga MX.

Pachuca vs Chivas: Hora para ver el partido del Rebaño en la Jornada 16 de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Pachuca vs Chivas chocan en la Jornada 16 de la Liga MX, con el Estadio Hidalgo como escenario del partido.

Pachuca vs Chivas es uno de los tres partidos con los que cierra la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX.

Pachuca vs Chivas: Canal para ver el partido del Rebaño en la Jornada 16 de Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One tienen programada la transmisión del partido Pachuca vs Chivas, en el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 16 de la Liga MX vs Chivas?

Pachuca empató 2-2 con Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX, un valioso punto que los Tuzos buscarán capitalizar como locales ante Chivas.

Pachuca salió de la calificación directa a la Liguilla, pues los 22 puntos que suma lo tienen en la séptima posición.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX vs Pachuca?

Chivass goleó 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX, para meterse de lleno a la zona de calificación directa a la Liguilla.

Chivas suma 23 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX, cosecha que en estos momentos le evitaría jugar el Play-In.