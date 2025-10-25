¡De Tijuana para el mundo! El nombre de Alejandro Kirk ha acaparado las portadas deportivas y no es para menos: los Blue Jays están en la Serie Mundial 2025 y se convirtió en el primer catcher mexicano en dicha instancia.

Alejandro Kirk, catcher de Blue Jays busca firmar un capítulo histórico para México en la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers.

Los Blue Jays regresaron a una Serie Mundial después de 32 largos años y uno de los protagonistas de la hazaña fue Kirk, quien por simple hecho de jugar esta instancia ya hizo historia, ahora va por la épica de consagrarse campeón.

¿Quién es Alejandro Kirk, catcher de Blue Jays, que está en la Serie Mundial 2025?

Nacido en Tijuana, Baja California, un 6 de noviembre de 1998, Alejandro Kirk, es la nueva sensación del beisbol pues clasificó con los Blue Jays a la Serie Mundial 2025 y se convirtió en el primer catcher mexicano en lograrlo.

La historia de Alejandro Kirk se escribió desde la cuna, debido a que su padre Juan Manuel Kirk fue un beisbolista amateur y desde entonces heredó la pasión por el deporte rey. Se formó en la Academia de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol y más tarde dio el salto a las Grandes Ligas.

En su camino por el beisbol mexicano, Kirk jugó para los Toros-Saraperos de la clase AA de la Academia de la Liga Mexicana de Beisbol, etapa en la que conquistó la triple corona de bateo.

La llegada de Alejandro Kirk a las Grandes Ligas con los Blue Jays

En 2016, los Blue Jays ficharon a Alejandro Kirk como agente libre internacional y luego de cuatro años, debutó en las Grandes Ligas (12 de septiembre del 2020).

Entre sus logros con los Blue Jays, Alejandro Kirk cuenta con dos actuaciones en el Juego de Estrellas y un Bate de Plata.

El ‘Capitán’ Kirk es el primer catcher mexicano en jugar el Clásico de Otoño, un hito más en su gran carrera.

“Confío en los abridores, en el bullpen; hemos hecho un gran trabajo en toda la temporada; se ve en los resultados”, señaló Kirk en entrevista con Fox Sports, previo al primer juego de la Serie Mundial 2025.

¡Alejandro Kirk está listo para la Serie Mundial!

El tijuanense será el primer catcher nacido en México en participar en el Clásico de Otoño.

Orgullo Mexicano 🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/5OJUJx1RP0 — MLB México (@MLB_Mexico) October 24, 2025

Perfil de Alejandro Kirk, catcher de los Blue Jays

Alejandro Kirk se abrió paso en las Grandes Ligas pese a que no presume el estereotipo atlético de un deportista, pues mide 1.73 metros y pesa más de 100 kilogramos.

Nombre: Alejandro Kirk

Estatura: 1.73 m.

Peso: 111 kg.

Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1998

Edad: 26 años

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California.

¿Quién es la esposa de Alejandro Kirk, catcher de Blue Jays que podría hacer historia para México en la Serie Mundial 2025?

Alejandro Kirk, catcher de Blue Jays que podría hacer historia para México en la Serie Mundial 2025, está casado con Sofía Castañeda. La pareja ha vivido grandes momentos, pero el más especial fue la llegada de su hija Emilia.

“Estaba súper feliz, pero tuve que controlarme porque imagínate, si mi esposa me ve llorar, se va a emocionar aún más. No quería que mi esposa lo viera, así que no lloré”, señaló Kirk a Sportsnet Canadá sobre el nacimiento de su amada Emilia.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Kirk, catcher de Blue Jays?

Debido a que nació el 6 de noviembre, Alejandro Kirk es de signo Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre).